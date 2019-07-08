中关村在线消息：7月8日消息，据外媒报道，近日国外知名购物网站91mobiles上出现了一款小米新机小米Mix4。这个商店的信息中，不仅有手机的外形，还包括了手机的具体配置。不出意外的是，小米Mix4依旧是全面屏。





小米MIX 4疑似现身国外商店：骁龙855+6.4寸屏

根据91mobiles给出的信息，小米Mix4将采用骁龙855处理器，并将搭载6GB RAM+128GB ROM存储组合。小米Mix4依旧采用6.4英寸AMOLED全面屏，不过这款新旗舰却搭载了后置双摄像头，为4800万和1600万组合，前置摄像头为3200万像素。该机电池容量为4500mAh，并且在半个小时就可以充足50%的电。

此前， 中国国家知识产权局曝光了小米公司的一款潜望式摄像头模组设计专利，数据显示该专利是小米在2018年12月20日，在2019年7月2日正式通过审核公示。

认证信息显示，小米专利方案所述摄像头组件包括主镜头+至少一个潜望式辅助镜头。通过为摄像头组件设置主镜头和至少一个光轴垂直于主镜头光轴的潜望式辅助镜头，并使潜望式辅助镜头的进光口配合于主镜头的光线出口，使得潜望式辅助镜头能够在不增加主镜头厚度的前提下，配合主镜头实现不同的变焦倍数，提升了摄像头组件及使用摄像头组件的电子设备的变焦效果、使用趣味性和用户体验。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米MIX 4疑似现身国外商店：骁龙855+6.4寸屏http://news.zol.com.cn/721/7213520.html