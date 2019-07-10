除了垃圾分类 我还想教你怎么好好放垃圾

“你（扔的）是什么垃圾？”

从7月1日起，上海跟全国划清了“界限”

上海的人民群众都在为垃圾分类狂补知识，而其他地区的人们则在隔岸观火

但其实全国人民对于垃圾都是非常头疼。

为啥，还不是因为垃圾又脏又臭，最重要是懒的处理

但是有了这个神器——拓牛智能垃圾桶，也就基本告别以上烦恼了

不想手动开垃圾盖？

拓牛智能感应垃圾桶0.3秒红外自动开关盖

让你在投放垃圾的过程中，跟垃圾桶无任何接触，更加远离细菌





不想打包垃圾、换垃圾袋？

拓牛智能垃圾桶可以一键自动打包、自动换袋，简直就是懒人福音！

而且垃圾桶能存储长达11.5米加强型垃圾袋，轻松满足一个家庭一个月用量。

不想垃圾有异味、招蚊虫？

拓牛智能垃圾桶采用密封贴合，打包换袋过程全程封闭

避免了由于垃圾时间放置较长导致的异味

不想一天倒好几次垃圾？

拓牛智能垃圾桶有15.5L的大容量，任你放在厨房放置量大的”湿垃圾“也很合适。

不想每次关垃圾盖都像砸门一样大声？

拓牛智能垃圾桶盖静音开合，减免了噪声干扰，放卧室，放书房都是不错的选择！

拓牛智能感应垃圾桶拒绝“伪智能”，重新定义“智能垃圾桶”，可30天超长待机

自主研发高能量密度的电芯，更加结实耐用的垃圾袋，真正做到节能环保

除了白色之外，还有马卡龙薄荷绿供你选

白色百搭靓丽，绿色环保清新活泼，让你的生活更加多彩





产品参数如下





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（本文图片来自互联网）

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