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    除了垃圾分类 我还想教你怎么好好放垃圾

      [  中关村在线 原创  ]   作者：陈莉   |  责编：张金梁

    “你（扔的）是什么垃圾？”

    从7月1日起，上海跟全国划清了“界限”

    别人都在教你怎么垃圾分类，我只想教你怎么好好放垃圾

    上海的人民群众都在为垃圾分类狂补知识，而其他地区的人们则在隔岸观火

    但其实全国人民对于垃圾都是非常头疼。

    为啥，还不是因为垃圾又脏又臭，最重要是懒的处理

    但是有了这个神器——拓牛智能垃圾桶，也就基本告别以上烦恼了

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    不想手动开垃圾盖？

    拓牛智能感应垃圾桶0.3秒红外自动开关盖

    让你在投放垃圾的过程中，跟垃圾桶无任何接触，更加远离细菌

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    不想打包垃圾、换垃圾袋？

    拓牛智能垃圾桶可以一键自动打包、自动换袋，简直就是懒人福音！

    而且垃圾桶能存储长达11.5米加强型垃圾袋，轻松满足一个家庭一个月用量。

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    不想垃圾有异味、招蚊虫？

    拓牛智能垃圾桶采用密封贴合，打包换袋过程全程封闭

    避免了由于垃圾时间放置较长导致的异味

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                 不想一天倒好几次垃圾？

    拓牛智能垃圾桶有15.5L的大容量，任你放在厨房放置量大的”湿垃圾“也很合适。

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    不想每次关垃圾盖都像砸门一样大声？

    拓牛智能垃圾桶盖静音开合，减免了噪声干扰，放卧室，放书房都是不错的选择！

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    拓牛智能感应垃圾桶拒绝“伪智能”，重新定义“智能垃圾桶”，可30天超长待机

    自主研发高能量密度的电芯，更加结实耐用的垃圾袋，真正做到节能环保

    除了白色之外，还有马卡龙薄荷绿供你选

    白色百搭靓丽，绿色环保清新活泼，让你的生活更加多彩

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    产品参数如下

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    现在购买还有优惠劵可领，你的智能生活怎么能少了它，购买福利链接~

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    （本文图片来自互联网）  

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7213241.html report 1235 “你（扔的）是什么垃圾？”从7月1日起，上海跟全国划清了“界限”上海的人民群众都在为垃圾分类狂补知识，而其他地区的人们则在隔岸观火但其实全国人民对于垃圾都是非常头疼。为啥，还不是因为垃圾又脏又臭，最重要是懒的处理但是有了这个神器——拓牛智能垃圾桶，也就...
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