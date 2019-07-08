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    三星手机三星 GALAXY A80（8GB RAM/全网通）

    三星翻转三摄Galaxy A80国行版即将开始预约

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星于今年4月份在泰国曼谷发布了Galaxy A系列中的旗舰产品——Galaxy A80。今日，三星手机官微表示，该机将于7月12日-7月18日开启预约，不过目前还为公布该机的具体售价。

    三星Galaxy A80预约时间敲定：7月12日-18日
    三星Galaxy A80国行版即将开始预约

    据悉，Galaxy A80是三星首款采用机械结构设计的手机。屏幕尺寸达到了6.7寸，分辨率为2400×1080。由于三星该款手机采用了旋转式摄像头，隐藏式传感器和声屏技术，所以该机的屏占比达到了93.8%，并支持屏幕指纹识别技术。

    三星Galaxy A80下周亮相印度：首发高通骁龙730G
    Galaxy A80的翻转前摄

    此外，该机还采用了后置三摄方案，后置三摄的规格分别为，一颗4800万像素主摄像头；一颗800万像素123度广角摄像头，以及一个3D TOF景深摄像头。同时因为其后置相机能通过机械结构翻转为前摄使用，所以该机的前置相机表现也是十分亮眼。

    三星Galaxy A80下周亮相印度：首发高通骁龙730G
    三星Galaxy A80

    核心配置方面，三星Galaxy A80是全球首款搭载高通骁龙730G处理器的手机，并配备8GB +128GB存储组合；内置3700mAh电池，且支持25W快充规格，可实现30分钟充至55%电量，95分钟充满电；预装基于Android 9的One UI系统。

    （本文图片来自网络）

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