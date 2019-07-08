荣耀手环5或将本月发布 新增血氧检测功能

中关村在线消息：上周，荣耀已正式官宣将在7月23日正式发布新机荣耀9X。今日，华为荣耀业务部总裁赵明晒出荣耀手环5真机，有消息该产品将会与荣耀9X手机一同推出。



赵明微博预热荣耀手环5

根据赵明的微博来看，荣耀手环5整体依然延续了上一代的设计，外观方面基本上没有改变，依然采用彩色屏幕的设计，在屏幕下方配备了一颗圆形的多功能按键。此外，荣耀手环5还在心率检测的基础上，新增了一项血氧检测功能。



荣耀手环5与上一代外观基本一致

血氧其实就指的是血液中的氧气含量。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好，血氧低就会造成缺氧，常见的症状头晕易困，做事提不起精神，易暴怒急躁。长期的血氧含氧量不足，大脑皮层首先会收到最直接的伤害，大脑出先病变的话对人体的危害最为明显，会出现心跳骤停、心肌衰竭、血液循环衰竭等一系列的严重后果。



荣耀手环支持50米防水

由此来看，荣耀手环5的血氧检测功能还是十分贴心实用的，可以随时随地的监控自身的健康状况，以防因运动过度等情况使血氧降低造成的意外伤害。

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