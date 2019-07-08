中关村在线消息：2019中国互联网大会由中国互联网协会主办，今年将于7月9日至7月11日在北京国家会议中心举行。本届大会主题为“创新求变再出发 优质发展谱新篇”。最新消息称，中国移动将在大会上展示“5G+新型智慧城市”。



2019中国互联网大会：中移动展示智慧城市

根据中国移动消息，通过5G+新型智慧城市将全景展现中国移动助力城市治理、民生服务和产业经济等方面的 5G 新应用。一方面以多媒体互动展项生动展示行业应用场景。

另一方面向参观者介绍中国移动目前在典型行业 5G 试点合作情况及后续规划，全方位打造中国移动“新型智慧城市运营商”的形象。

另外，中国互联网大会还表示，本届大会上还会有其他重量级中国领军互联网企业集体上线，融合自身发展特色，展现互联网行业的品质优势。各大展台设计独具臣心，一次性呈现中国互联网发展力量的最新科技成果，前瞻性跨界发展项目，实力聚焦热点领域，打造智能概念的现实版，是中国网络创新的集体汇展，给予与会者最强大的用户体验。

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