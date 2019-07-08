联想Z6明日开售 骁龙730+后置三摄1899元

中关村在线消息：联想上周发布了新款Z6手机，该机将于明天上午时代正式开售。今日，联想手机负责人常程发微博为该机预热。



联想Z6明日首次开售

常程表示，联想Z6共有五大亮点，其搭载了拥有“小855”之称的高通骁龙730AIE处理器；采用了6.39英寸OLED至彩激光屏，并支持第六代屏幕屏下指纹识别技术；后置相机为索尼高解析力AI三摄，支持0.1秒极速对焦+手持超级夜景功能；内置4000mAh大电池，最长续航时间可达31.5小时；还拥有同级别电池容量中最轻的机身，仅有159g重量。



联想Z6配置详情

据了解，联想Z6正面屏幕采用了水滴屏的设计，屏占比达到了93.1%，并支持HDR 10画质增强；后置三摄的规格分别为500MP虚化+2400MP（F1.8）主摄+800MP变焦镜头，三摄模组竖置排列在机身背部左上角。机身采用四曲面设计，整体外观比较圆润。



联想Z6机身采用四曲面设计

核心配置方面，联想Z6不仅搭载了高通骁龙730处理器，还提供了最高8GB+128GB UFS 2.1存储空间（支持最高512GB扩展内存）；内置4000mAh电池，支持15W QC3.0快充协议；运行基于Android 9深度定制的ZUI 11系统；另外还支持杜比全景声，触控Boost技术等特性。



联想Z6售价1899元起

价格方面，联想Z6共提供三种存储组合，其中6+64GB售价为1899元，6GB+128GB售价为2099元，8GB+128GB售价为2499元。

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