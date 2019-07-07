外媒爆料新iPhone 9月12日发布 或继续万元以上

中关村在线消息：今日有外媒爆料，苹果很有可能将于9月12日发布新一代iPhone。这次发布的新手机有三款：iPhone XS系列和iPhone XR的升级版。回顾2017年和2018年，苹果都选择了9月13日发布，周五开始接受预定，所以这个消息可能性还是很高的。



苹果很有可能将于9月12日发布新一代iPhone

关于新款iPhone，知名分析师郭明錤曾指出：外形上仍是刘海屏造型，摄像头采用三摄/双摄；配置方面，iPhone XS系列升级版处理器换成了A13，内存依然是4GB，而后置三摄都是1200万像素；三款新品都提供无线反向充电功能，并且配备18W USB-C电源适配器和Lightning （闪电）至USB-C数据线。

价格方面，从产业链透露的消息来看，苹果降价的可能性不是很大，从2017、2018两年的发展，现在的iPhone售价早已翻过了万元，而新的iPhone作为去年机型的升级版，售价基本还是万元以上。

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