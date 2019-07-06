任正非谈鸿蒙系统：建立良好生态需两三年时间

中关村在线消息：华为心声社区日前发布了华为创始人任正非接受外媒《金融时报》采访的纪要。在采访中任正非提及了有关华为鸿蒙系统的问题，表示鸿蒙系统的产生，本身并不是为了手机用，而是为了做物联网来用的。



任正非谈鸿蒙系统

任正非表示，鸿蒙系统的产生，本身并不是为了手机用，而是为了做物联网来用的，比如自动驾驶、工业自动化，因为它能够精确控制时延在五毫秒以下，甚至达到毫秒级到亚毫秒级。

对于鸿蒙建立生态的问题，任正非也做了回答，指出（鸿蒙）建立良好生态需两三年时间。“我们希望继续使用全球公用开放的手机操作系统和生态，但是如果美国限制我们使用，我们也会发展自己的操作系统。操作系统最关键的是建立生态，重新建立良好的生态需要两、三年左右的时间。我们有信心依托中国、面向全球打造生态。一是中国市场就有庞大的应用，相比所有互联网软件，我们的系统时延非常短，如果有的人认为在这个短时延的系统上应用得很好，就会迁一部分业务到华为来；二是，中国大量做内容的服务商渴望走向海外，但是走不出去，它们搭载在我们的系统上就可以走出去”，任正非说。

关于华为鸿蒙系统，另据国外媒体Huawei Central报道，有知情人士透露，华为的自研操作系统鸿蒙OS已经在小规模的测试之中，这一系统也很有可能跟随一款华为新机首发。知情人士表示，这款华为新机很有可能就是Mate 30。

（文中图片来自华为心声社区）

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