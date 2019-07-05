大魔王征战海外 Redmi K20系列7月17日登陆印度

中关村在线消息：小米旗下Redmi红米手机在五月份正式发布了Redmi K20系列手机。今日，小米印度市场负责人蛮牛（Manu Kumar Jain）在推特表示，Redmi K20系列将于7月17日登陆印度市场。



Redmi K20系列将在印度发布

配置方面，Redmi K20 Pro正面采用了一款6.39英寸的无开孔屏幕，官方称其为“极界全面屏”，采用了升降式的前置相机模组，使得正面并无多余开孔，屏占比高达91.9%；核心方面搭载了高通骁龙855处理器；内置4000mAh电池，并支持27W快充规格。



Redmi K20系列采用升降式前摄

拍照方面，该机后置相机采用4800万主摄+800万人像+1300万超广角的三组合，主摄为采用索尼IMX586传感器；升降式的前置相机为2000万弹像素摄像头，并支持大广角全景合影。



Redmi K20系列后置三摄

至于Redmi K20，则是搭载骁龙730处理器；支持18W快充；主摄同样为4800万像素传感器，但规格从IMX586改为IMX582；其余方面跟Redmi K20 Pro完全一致。

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