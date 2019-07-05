晚报：小米又出来道歉 微信公众平台崩了

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

传华为鸿蒙OS正在测试：有望Mate 30首发



传华为鸿蒙OS正在测试

据外媒Huawei Central援引知情人士消息，华为正在邀请多国人士在新设备上测试“鸿蒙”操作系统。据悉，这款新设备可能是即将推出的华为Mate 30。



知情人士表示，他们的手机中没有提到操作系统名称，但该系统极有可能是“鸿蒙”操作系统。此外，知情人士还透露，华为正计划将这一操作系统与Mate 30系列一同发布。但两者是否确定会一同发布还尚未可知。

上月底，华为轮值董事长胡厚崑在接受采访时表示，华为已经在合规经营下，采用了替代方案，也就是华为的“备胎计划”，其中包括鸿蒙操作系统。但自研操作系统的进展不方便披露，也没有明确的上市时间。

Z点评：冲着鸿蒙也要买买买。

任正非谈5G市场：大部分客户都会选择华为



任正非谈5G市场

华为公司创始人任正非在接受FT全球中国编辑James Kynge专访时表示，在5G这个现在最火热的市场中，大部分的客户都会选择华为，而不是他们竞争对手爱立信和诺基亚。



任正非认为，华为的5G能给客户提供更大的价值，因此华为的价格并不是便宜的，反倒还挺贵的。但对于客户来说，他们付出的远远比他们得到的少得多。同时任正非还提到，绝大多数的客户都会选择华为，目前开展5G业务的有140个国家，其中有135、136个会选择华为的5G产品。

Z点评：竞争中成长，合作中收获。

为了卖货也是拼了 微信小程序新增AR效果



微信小程序新增AR效果

据微信公开课消息，今天起，微信小程序可实现AR效果了。AR试穿、AR逛展……各种体验，都能“身临其境”。



基于小程序摄像头帧处理能力，小程序可实现AR效果了。AR也叫“增强现实”，是一种将虚拟信息融合到真实世界的能力。目前，首个支持AR动态试妆的美妆品牌小程序“阿玛尼美妆官方精品商城”同步更新上线。

Z点评：微信在赚钱的道路上越走越远。

MIUI发布公告：部分小米红米机型停止MIUI开发版内测公测



MIUI发布公告

MIUI在论坛发布“MIUI系统开发版策略调整说明”，表示从2019年7月5日起， MIUI开发版开放内测公测时间调整为一年，发布超过一年的产品将逐步收回权限。



对于适配Android最新版本的机型，我们将招募勇于尝鲜的米粉参与开发版内测。此外入门级Redmi新机不再提供MIUI开发版刷机包，MIUI稳定版不受此次策略调整影响。

Z点评：这就是逼着你赶紧换手机的节奏。

诺基亚“奥利奥”三摄新机曝光：4800万像素+水滴屏



诺基亚“奥利奥”三摄新机曝光

今天有数码博主在微博曝光了一款诺基亚新机，该机采用了奥利奥后置三摄镜头相机，分别是超广角+主摄+景深，并且采用了水滴屏设计，型号为TA-1198，内置安卓9 Pie系统。



另外，诺基亚新机采用了背面指纹，左侧有独立ai按键，底部是Type C接口，顶部是3.5mm耳机孔。

Z点评：诺基亚手机还顽强的活着。

Win10的Your Phone添新功能：可同步Android手机通知



Win10的Your Phone添新功能

据外媒9to5Google的报道，如需使用Your Phone的功能，那么就需要在Android手机和Windows 10设备分别安装该应用，并登陆同一个微软账号。在安装对应的Android版本后，你需要允许该应用访问你的电话、联系人、短信以及存储内容，随后在点击PC端应用中Open Settings For Me中就能发现可配对的Android手机。



在完成以上操作后，当你Android手机收到通知时，运行Windows 10系统的PC便会在通知中心显示相应的内容。此外，你也能通过打开Your Phone应用对已配对的Android进行管理。

Z点评：微软正在用自己的方式来统一PC和手机。

北京联通、华为开展5G NSA/SA组网方案试点



北京联通、华为开展5G NSA/SA组网方案试点

北京联通联合华为公司在北京邮电大学精品示范区进行了NSA/SA组网方案、大容量业务验证、8K VR连续体验等试点，为5G正式商用打下基础。



NSA（非独立组网）和SA（独立组网）是5G的不同阶段组网方式，NSA可充分利用4G网络，快速建网，SA面向未来，提供5G全业务。如何兼顾效率与目标，成为运营商的建网选择挑战。共模组网方案可同时接入不同能力终端，实现快速建网和未来演进协同。北京联通开通“北邮”、“北邮校医院”、”北邮教一楼”等共模组网站点，使用华为Mate 20X商用终端，设置为NSA和SA模式，两种模式下峰值速率测试均在1Gbps以上。

Z点评：5G已经来到我们身边。

小米回应Mimoji抄袭苹果:运营团队出错 正进一步调查



小米回应Mimoji抄袭苹果

针对有微博博主质疑称小米Mimoji宣传页出现苹果Memoji的广告视频，小米集团公关部总经理徐洁云在微博回应称，“经查的确是相关运营团队在京东平台页面上传过程中出错，上传了错误的内容。内部正在进一步调查并将严肃处理。”



Z点评：小米这哪叫抄袭，定所算是致敬。



分析师：苹果自研5G芯片最快2022年推出



苹果自研5G芯片最快2022年推出

苹果自研5G调制解调器已不再是秘密，其在今年2月份已挖走了英特尔5G项目的重要工程师乌玛先卡·斯亚咖依，上月也出现了苹果有意收购英特尔德国调制解调器部门、以加速自研进程的消息。



而分析师还预计，在5G已开始商用、华为三星等厂商已推出5G智能手机的情况下，苹果在明年也会推出5G iPhone，这也就意味着苹果的首款5G iPhone将无缘自研的调制解调器，仍会采用高通的调制解调器。

Z点评：2022年估计其他厂商都有6G技术了。

微信公众平台崩了：网页打不开



微信公众平台崩了：网页打不开

有多名网友在微博反映，微信公众平台出现宕机问题。新浪科技试图登陆微信公众平台，发现网页无法打开。



好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：小米又出来道歉 微信公众平台崩了http://news.zol.com.cn/721/7211430.html