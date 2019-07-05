    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    谷歌手机Google Pixel 4（全网通）

    谷歌Pixel 4系列再爆料 副摄将配备一颗长焦镜头

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，有消息称谷歌Pixel 4系列机型将在今年十月份发布，并将首次采用后置三摄的设计。近日，外媒再次爆料该机的相机信息。

    谷歌Pixel 4系列再爆料 副摄将配备一颗长焦镜头
    Google Camera代码

    消息称，谷歌Google Camera的代码中暗示Pixel 4系列的副摄中将配备一颗长焦镜头，Pixel 4为主摄加长焦的组合。目前还暂不能确定谷歌会在Pixel 4 XL的三摄中配备哪种组合。

    谷歌Pixel 4系列再爆料 副摄将配备一颗长焦镜头
    Pixel 4渲染图

    据之前先消息，Pixel 4会搭载5.6至5.8英寸屏幕，尺寸约为147x68.9x8.2mm，包含摄像头的机身厚度为9.3mm。而Pixel 4 XL则会搭载6.2至6.4英寸的屏幕，机身尺寸约为160.4x75.2x8.2mm，包含摄像头的机身厚度同样为9.3mm。

    谷歌Pixel 4系列再爆料 副摄将配备一颗长焦镜头
    Pixel 4XL渲染图

    外观方面，目前已经可以确定该机的背部设计，其取消了从初代Pixel就一直采用得拼接式双色调的后壳设计，而是采用了一整块玻璃材质的后壳方案，整体给人的观感比较协调。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌Pixel 4系列再爆料 副摄将配备一颗长焦镜头http://news.zol.com.cn/721/7211413.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7211413.html report 717 中关村在线消息：前段时间，有消息称谷歌Pixel 4系列机型将在今年十月份发布，并将首次采用后置三摄的设计。近日，外媒再次爆料该机的相机信息。Google Camera代码消息称，谷歌Google Camera的代码中暗示Pixel 4系列的副摄中将配备一颗长焦镜头，Pixel 4为主摄加长焦的组...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：Pixel 4将配备长焦镜头
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品