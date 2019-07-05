谷歌Pixel 4系列再爆料 副摄将配备一颗长焦镜头

中关村在线消息：前段时间，有消息称谷歌Pixel 4系列机型将在今年十月份发布，并将首次采用后置三摄的设计。近日，外媒再次爆料该机的相机信息。



Google Camera代码

消息称，谷歌Google Camera的代码中暗示Pixel 4系列的副摄中将配备一颗长焦镜头，Pixel 4为主摄加长焦的组合。目前还暂不能确定谷歌会在Pixel 4 XL的三摄中配备哪种组合。



Pixel 4渲染图

据之前先消息，Pixel 4会搭载5.6至5.8英寸屏幕，尺寸约为147x68.9x8.2mm，包含摄像头的机身厚度为9.3mm。而Pixel 4 XL则会搭载6.2至6.4英寸的屏幕，机身尺寸约为160.4x75.2x8.2mm，包含摄像头的机身厚度同样为9.3mm。



Pixel 4XL渲染图

外观方面，目前已经可以确定该机的背部设计，其取消了从初代Pixel就一直采用得拼接式双色调的后壳设计，而是采用了一整块玻璃材质的后壳方案，整体给人的观感比较协调。

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