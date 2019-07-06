这些年消失的手机品牌 现在都怎样了？

最近，360公司确认了暂停手机业务，现在来看，这些年确实已经有不少手机品牌默默消失在了我们的视线中。今天我们就来一起回顾一下近年消失在大众眼中的手机品牌，已经它们的近况。

01 360手机



360 N7 Pro

首先当然是最近的360手机，严格上来说，360手机业务并没有取消。360方面发言人表示手机业务并非完全暂停，只是放缓，正在寻找5G方面的机会。

360手机最早是在2014年推出，那时候也是互联网企业集体进军手机市场的一个高潮。360则依靠其自身的手机安全产品为卖点，也推出了自己的手机品牌。2016年，360将“奇酷”和“大神”两个品牌正式统一为360手机品牌。

但360手机在市场上始终没能引起太大的反响，这主要源于该品牌手机本身并没有能够引起消费者注意的特别之处，在已经成形的手机市场中作为后来者并不具备竞争优势。

360手机距今最近的型号是在2018年8月上市的360 N7 Pro，市场反响平平。在今年2月，360手机开始出现缺货的情况，在售产品越来越少。

目前，原360手机总裁李开新已经带领团队去研发360老人智能手表了，手机业务暂时应该是不会碰了。

至于360公司，官方曾表示：“公司的新战略是大安全战略，将聚焦于三个安全大脑的建设。在5G和物联网时代，万物互联。360本质上是一家安全公司，将更加聚焦于安全。

02 美图手机



美图T9

美图手机是从美图秀秀衍生出来的手机品牌，美图在国内图片处理领域的积累，使得美颜这项技术成为美图手机的最大的招牌。

美图手机开始是有着自己的受众人群的，尤其是在女性市场。但随着手机大环境中细分市场逐渐被瓦解，主流手机品牌也在拍照部分迎头追上，美图手机也渐渐失去了自身的优势。

在去年6月推出美图T9之后，美图在同年宣布将旗下美图手机的品牌、影像技术和二级域名授权给小米，由小米负责研发、生产、销售和推广，并在今年3月正式宣布关闭手机业务。

至于美图手机这个品牌，在本月的小米CC发布会上，小米发布了小米CC美图版，雷军也在近日表示，会在2020年推出新的美图手机。

03 金立手机



金立M7

大家最近听到金立的消息恐怕是不久前的“专利拍卖”，从一个“中国驰名商标”到破产清算，金立并没有用多少年。

金立公司成立2002年，这个品牌相信很多人都听过，当年大街小巷到各路电视节目，都能看到金立的赞助广告。

但进入智能时代的不适应成为金立失败的主要原因，没有硬核新世代消费者的营销手段，缺乏产品特色，几乎是依靠运营商合作维持生存。

直到2017年金立陷入严重的财务危机，2018年法院正式裁定金立破产。而金立的最后一款手机是2017年推出金立M7，今后应该也不会再看到这个品牌的新机了。

04 乐视手机



乐3 Pro

乐视也是很早进入手机领域的互联网公司，当年的乐视风头正盛，连续推出了乐1、乐Max、乐2、乐2 Pro等多款机型。乐视手机依仗的则是乐视自身的视频资源。

但随着乐视整个公司的财务危机直至在破产边缘挣扎，乐视手机业务也再无下文。乐视的最后一款手机为2017年4月上市的乐3 Pro，目前乐视手机已全线停产。

就现在情形来看，乐视手机几乎再无重出江湖的可能，乐视的硬件产品也主要集中在电视领域了。只是这家公司本身就已经风雨飘摇了。

05 天语手机



天语P1

我不知道还有多少人能够记得这款手机，天语其实算是一家老牌的手机公司了，成立于2002年，甚至在2009年成为中国市场整体销量第三名的手机品牌。

在进入智能手机时代后，天语在2010年推出了首部Android智能手机W606，并在次年推出“k-touch/天语”品牌。

但天语一样面临了很多传统手机厂商在智能机时代的困局，传统商业模式的转型困难以及思维模式束缚了在新时期的高速发展期，加上手机本身没有独到的功能亮点，天语逐渐被边缘化。

天语目前仍然没有放弃手机业务，不过已经转向老人机市场，在主流市场已经看不到它的身影了。

06 小辣椒手机



红辣椒6X

不管是小辣椒还是小红椒，这在当时似乎是一种互联网手机起名的风尚，这阵风潮好像是小米带起来的，但这个品牌并没能像小米一样获得市场的认可。

小辣椒在2012年推出首款安卓智能手机，以699元的低价进入市场。但说实话，在主流市场中，鲜有人会谈论到这个品牌，而这也注定了这个品牌的结局。

现在小辣椒的官网几乎已经处于无人打理的状态，距离现今最近几款机型发布于2018年，但也都处于下架的状态。

其实在笔者印象中消失的手机还不止这些，比如酷派、HTC等等也好久没在主流市场“冒泡”了，但最近这些品牌突然又准备发新机了。



纵观这些消失的手机品牌，究其原因要么是传统厂商不适应新时代，要么是互联网厂商没有抓住核心竞争力。

商场上没有绝对的对与错，对于这些手机，我们只能道一声：“走好。”

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