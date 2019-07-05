华为新旗舰长这样 Mate30爆料消息全汇总

日前有外媒报道，华为Mate 30将于12月在俄罗斯正式发布。从这之后网上关于Mate 30的消息也变多了起来，如后置徕卡四摄、支持5G以及采用了四曲面机身设计等等。下面我们就一起来梳理下近期所有关于Mate30的消息。



疑似华为Mate30渲染图

01 外观设计方面



Mate30以及Mate30 Pro渲染图

根据目前曝光的信息显示，华为Mate 30系列手机依旧由两款机型，即Mate30以及Mate30 Pro。在外观设计上华为Mate 30会加入诸多圆形的设计元素。



slashleaks曝光的疑似Mate30前面板

国外知名爆料人slashleaks近日晒出了据称为华为Mate30前面板。机身正面，根据曝光图显示华为Mate30系列机型都将采用四曲面机身设计，整体风格较为硬朗，四角更接近于直角。正面为开孔双曲面屏，屏幕左上角布置了双摄像头，边框和下巴极窄。由此推测Mate30手机的屏幕占比将会超过华为所有机型。



网上曝光的疑似Mate30摄像头排列渲染图

该机依旧将后置四摄模组，布局方式上也有了较大的变化。将由此前的方形模组变为圆形奥利奥形状，四颗摄像头成“+”号排列，闪光灯居中。

另有曝光的疑似Mate 30手机保护壳显示，该机后置摄像头模组或采用圆形设计。这种造型设计与诺基亚9 PureView的后置摄像头排列形式很类似。

02 硬件配置方面



华为Mate30系列旗舰渲染图

华为Mate30系列旗舰依旧将提供Mate30和Mate30 Pro两款。硬件配置方面，华为Mate30系列都将搭载全新一代旗舰处理器——麒麟985，该芯片采用台积电第二代7nm EUV极紫外光刻工艺制造，FC-PoP封装工艺，继续集成4G基带，但可以外挂巴龙5000 5G基带。



疑似华为Mate30手机保护壳曝光

据台积电介绍，台积电第二代7nm EUV极紫外光刻制造工艺，将相比一代7nm工艺，7nm+ EUV提升20%的晶体管密度，性能提升10%以上，功耗比第一代7nm低15%。延伸到麒麟985处理器上的表现就是，其性能相比较上一代增加了10%左右。

屏幕方面，华为Mate30将采用刷新率达90Hz的AMOLED屏幕，其中Mate30 Pro的屏幕储存将会达到6.7寸。

摄像头方面，Mate30系列依旧是后置徕卡四摄，但是将支持5倍光学变焦和最高50倍的数码变焦。

其他方面，Mate30系列手机的电池容量为4200mAh，支持55W超级快充。

03 发售日期以及售价



华为手机产品线副总裁李小龙

据马来西亚媒体报道，华为手机产品线副总裁李小龙在接受采访时表示，华为下一代期间华为Mate 30已经处在测试之中，预计将于今年9月到10月之间上市。



传华为Mate30将会在12月份于俄罗斯发布。

不过另据外媒报道，华为Mate30将会在12月份于俄罗斯发布。不过目前上述消息并没有得到华为官方确认。

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（文中图片来自互联网）

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