华为Mate 20 X 5G版下载测试 速度快得超出想象

中关村在线消息：华为Mate 20 X 5G已经工信部入网，想来国行发布也快了，那么这款5G手机的速度到底如何呢？我们不妨看看海外已经拿到手机的数据。



华为Mate 20 X 5G

有外媒近日放出了海外版Mate 20 X 5G的体验报告，5G的速度方面，在沃达丰5G网络环境下，华为Mate 20 X 5G的下载速度为694Mbps。作为对比，4G LTE网络的下载速度通常在30~35Mbps之间。这中间有20倍的差距！

而在上传的部分，5G测试中的Mate 20 X 5G上传速率为37.2 Mbps，是4G网络上传速率的3倍左右。

该媒体表示，在实际体验中，使用华为Mate 20 X 5G观看网络视频，完全没有遇到缓冲加载的情况，体验非常地流畅。

根据已经显示的信息，华为Mate 20 X 5G版型号为EVR-AN00，是在Mate 20 X基础上增加5G支持的机型。手机整体设计上与原版Mate 20 X几乎一样，除了背面印上了5G的标识，并采用了全新的翡冷翠配色。

配置方面，华为Mate 20 X 5G版搭载5G多模终端芯片巴龙5000，电池容量缩小为4200mAh，新增对40W快充的支持。其余配置和Mate 20 X一致，一样是麒麟980处理器，内存组合为8GB+256GB。

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