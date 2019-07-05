中关村在线消息：据外媒报道，微软又一项与混合现实系统相关的新专利曝光，特点是能够实时分析处理和叠加显示与图片相关的内容。



微软新专利：混合现实系统实时叠加图片信息

从专利描述来说，这项技术能够识别用户正在观看的图片中的人，并且实时地自动显示与这些人相关联的信息。

具体流程是，混合现实装置会尝试不断检测环境中的面部图像。一旦检测到目标，系统可以识别其边缘和边界，然后生成直接与其面部重合的画布对像。

这主要是因为，当前的信息增强技术，没有考虑用户与照片中任何被识别的主体的个人联系。因此微软通过该专利考虑到了两种想法的实施。即可以取自社交媒体（SNS）应用或即时消息（IM）服务。当然系统也支持将面部搜索与本地数据库中存储的联系人信息进行比对，或扩展至利用搜索引擎与 SNS 。

不过目前微软并未公布何时将应用该技术。另外在年初微软推出了第二代混合现实头戴式装置HoloLens 2，如果新专利的想法可以顺利付诸实施，那未来的 HoloLens 有望变得更加实用。

（文中图片来自互联网）

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