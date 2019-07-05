小米继续征战印度市场 即将发布Redmi新机

中关村在线消息：小米在5月份公布了新一代百元入门机——Redmi 红米7A。据外媒近日报道，该机或将在7月4日在印度发布。该机将于7月11日正式登陆印度市场，售价为5999印度卢比起（约为601元人民币）。



Redmi 7A屏幕大小为5.45英寸

据了解，Redmi 7A正面搭载5.45英寸HD护眼屏，屏幕比例为18：9,护眼模式等级提升至255阶，拥有阳光屏功能。核心配置方面，搭载高通骁龙439八核处理器，最高主频2.0GHz，采用2+1卡槽支持最高256GB存储扩展。标配4000mAh大电池，充电器从上一代5W升级为10W。

拍照方面，Redmi 7A后置相机支持1300万AI相机，PDAF疾速对焦，支持AI美颜、全屏拍照等功能。前置AI美颜相机，支持AI背景虚化及AI人脸解锁。



Redmi 7A支持一定的生活防水

除此之外，Redmi 7A整机还做了P2i纳米防护涂层处理，其表面有一层均匀覆盖的斥水膜，在有液体溅落到手机表面时，表面的图层能够像荷叶一样疏导水滴。另外，该机的耳机接口、USB接口以及SIM卡托等开孔处都配备了胶套，以降低油液、汗液等带来的意外风险。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米继续征战印度市场 即将发布Redmi新机http://news.zol.com.cn/721/7210555.html