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    realme手机realme X蜘蛛侠礼盒版（8GB/128GB/全网通）

    realme X蜘蛛侠限定版今日开启预购 买就送碎屏险

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：realme手机在今天宣布开启realme X漫威蜘蛛侠电影定制礼盒版预售，而此次预售的赠礼为1年碎屏保

    realme X蜘蛛侠定制版全款预售：下单即赠1年碎屏保
    realme X漫威蜘蛛侠电影定制礼盒版

    realme X漫威蜘蛛侠电影定制礼盒版是realme与《蜘蛛侠：英雄远征》合作推出的，该套装将大量采用漫威蜘蛛侠的视觉设计，包括手机壳和UI设计，是为粉丝们专门推出的。

    realme X漫威蜘蛛侠电影定制礼盒版在配置上与realme X一致，采用的是8G+128GB版本。

    该套装将于7月9日上午10点正式开售，因此预购截止到7月8日24点，想要碎屏保赠礼的需要在这个时间点以前预购，售价为1799元。

    配置方面，realme X正面搭载一块6.53英寸三星AMOLED屏幕，屏占比高达91.2%，前置1600万像素升降摄像头，后置4800万+500万像素双摄像头，全系标配骁龙710处理器，仅提供8GB+128GB存储组合，电池容量为3765mAh电池，采用屏下指纹技术。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme X蜘蛛侠限定版今日开启预购 买就送碎屏险http://news.zol.com.cn/720/7209610.html

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