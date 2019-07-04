早报：张朝阳再谈5G有害 核聚变有望稳定可控

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

华为一直以来都希望能够吸引更多的人才加入公司，最近，他们开始面向全球招募首席软件架构师。

招贤纳士！华为面向全球招募首席软件架构师





近日，华为官方发布招聘信息，面向全球招募首席软件架构师。华为表示，正在寻找具有深厚软件工程经验、战略格局和宏观思维的高端专家，他将有机会引领极具挑战性的项目，带领团队挑战前沿技术。首席软件架构师工作地点是华为全国研究所。

博通公司近期开始转变公司发展方向，希望向软件领域进军，而他们的第一个收购对象正是老牌安全软件服务商赛门铁克。



博通计划收购赛门铁克：曾研发诺顿安全软件





据CNBC援引知情人士消息，博通正在与安全软件供应商赛门铁克商谈收购事宜。尽管暂未达成协议，但报道称双方有望在7月中旬达成具体条款。据悉，最终交易价格可能低于每股30美元，但有可能高于25美元。

稳定控制核聚变一直是科学家们近年来研究的课题，近期我国科学家找到了一种高性能稳态运行模式。

科学家立功了！找到可控核聚变高性能稳态运行模式





近日，中科院离子体物理研究所EAST超导托卡马克团队在前期工作基础上，发展出了一种高性能稳态等离子体运行模式，并系统验证了其与未来聚变堆若干运行条件的兼容性。研究成果日前在线发表在国际物理期刊《物理评论快报》上。



此前，张朝阳一番“5G有害论”引爆互联网，最近他在接受采访时再次提及了这一言论。



张朝阳再谈5G有害论：我收回之前的话





近日，搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳在媒体见面会上再次谈及了有关5G对人体有危害的言论，张朝阳表示，“我收回这句话，5G对人健康的影响我真的不是专家，我真的不太懂，我只是看到一些报道，还需要专家进一步研究。”

App之间的数据监管问题一直是困扰全球政府的一个问题，最近，英国监管部门决定出手了。



英国将加强监管 禁止App之间共享数据





据英国《每日电讯报》网站报道，英国监管机构将考虑阻止科技巨头在其应用间共享用户数据，并使它们更难收购规模较小的竞争对手。英国之所以发起这项审查，主要是因为人们越来越担心Facebook和谷歌等网站的市场影响力，以及它们是否“通过为新进入者设置障碍”而损害竞争。

英国知名的通信运营商沃达丰也开通了5G服务，而他们采用的设备一部分正是来自华为。

英国沃达丰开通5G服务 采用华为设备





英国沃达丰公司7月3日正式在7个城市为个人和企业开通5G服务，并将不久率先在英国、德国、意大利和西班牙四个欧洲国家推出5G漫游服务。沃达丰推出的5G服务部分采用了华为5G设备。华为高级副总裁张建岗告诉新华社记者，华为为能助力沃达丰在英国开通5G服务而感到骄傲。

支付宝在昨天官宣了小微贷款利率的下调，这对于小微经营者来说无疑是一件好事。

支付宝宣布继续下调小微贷款利率 3年节省500亿





支付宝在昨天下午宣布，将在未来3年继续下调小微经营者的网商银行贷款利率，预计将总计为小微经营者节省500亿元的支出。从具体的举措来看，支付宝此次共推出6项优惠政策，包括：省手续费、省人工钱、省营销费、省利息钱、省看病钱以及提前回款。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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