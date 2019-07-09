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    地铁上总有人偷看你的iPhone 这款防窥膜帮到你

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：张金梁

    在拥挤的地铁上，总会觉得一些来自四面八方的目光，在注视着你的手机屏幕

    或许是有意，又或者是无心，不过不管怎样

    我不希望别人偷窥我的生活

    地铁上总有人偷看你的iPhone 这款防窥膜帮到你

    看到他们的笑脸，总觉得那是看到别人秘密后的洋洋得意

    然而，总不能说在车上就干脆不用手机吧

    虽然为此真的赌气不用在车上不用过手机

    但是私下里也想了很多解决办法，大多都无济于事

    下面笔者给大家推荐一款手机膜，它可以帮助大家解决这个烦恼

    地铁上总有人偷看你的iPhone 这款防窥膜帮到你

    只要偏离正面45°，防偷窥膜就起作用了

    当有人在旁边偷看屏幕的时候，他会看到一片漆黑

    根本什么也看不到，像是手机在锁屏状态下

    地铁上总有人偷看你的iPhone 这款防窥膜帮到你

    精准的贴合之下不会漏光，也不会导致屏幕进灰

    也不会影响外观观感

    此外，如果使用iPhone XXSXS Max的小伙伴，不用担心贴膜会影响解锁

    地铁上总有人偷看你的iPhone 这款防窥膜帮到你
    贴膜不会影响Face ID识别

    此外，有些防窥膜看久了会头晕，正面显示也会有些不清晰

    有的还需要在贴膜上开孔才不会影响自拍和光线传感器

    然而只要选够正确，上述问题就不会出现

    地铁上总有人偷看你的iPhone 这款防窥膜帮到你

    怎么样？这个手机膜有没有帮到你？以后不用再为偷窥发愁了

    现在下单还有优惠劵可以领，有需要的小伙伴戳下方购买

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    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：地铁上总有人偷看你的iPhone 这款防窥膜帮到你http://news.zol.com.cn/720/7207941.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7207941.html report 901 在拥挤的地铁上，总会觉得一些来自四面八方的目光，在注视着你的手机屏幕或许是有意，又或者是无心，不过不管怎样我不希望别人偷窥我的生活看到他们的笑脸，总觉得那是看到别人秘密后的洋洋得意然而，总不能说在车上就干脆不用手机吧虽然为此真的赌气不用在车上不用过手...
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