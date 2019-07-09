地铁上总有人偷看你的iPhone 这款防窥膜帮到你

在拥挤的地铁上，总会觉得一些来自四面八方的目光，在注视着你的手机屏幕

或许是有意，又或者是无心，不过不管怎样

我不希望别人偷窥我的生活





看到他们的笑脸，总觉得那是看到别人秘密后的洋洋得意

然而，总不能说在车上就干脆不用手机吧

虽然为此真的赌气不用在车上不用过手机

但是私下里也想了很多解决办法，大多都无济于事

下面笔者给大家推荐一款手机膜，它可以帮助大家解决这个烦恼





只要偏离正面45°，防偷窥膜就起作用了

当有人在旁边偷看屏幕的时候，他会看到一片漆黑

根本什么也看不到，像是手机在锁屏状态下





精准的贴合之下不会漏光，也不会导致屏幕进灰

也不会影响外观观感

此外，如果使用iPhone X、XS、XS Max的小伙伴，不用担心贴膜会影响解锁



贴膜不会影响Face ID识别

此外，有些防窥膜看久了会头晕，正面显示也会有些不清晰

有的还需要在贴膜上开孔才不会影响自拍和光线传感器

然而只要选够正确，上述问题就不会出现

怎么样？这个手机膜有没有帮到你？以后不用再为偷窥发愁了

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（本文图片来自互联网）

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