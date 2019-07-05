有了这款吃鸡手柄 带妹上分容易多了

坦白说，笔者喜欢跟朋友一起玩手机吃鸡

但很无奈的是——技术不行

搞得小伙伴都不愿意带我玩了





为此笔者用了很多办法

然而统统没用，后来朋友干脆吐槽我技术都不如“小姐姐”

就在我极度强大的内心被蹂躏稀碎时

一个老司机给我悄悄推荐了它，说是可以让我“瞬间变强”

“还不是外挂”

从那之后我才知道，“吃鸡老司机”都是这样练成的

“新世界的大门”为我敞开





不会封号，不用开蓝牙，也真的只是辅助

要比市面上绝大多数的机械结构吃鸡手柄好太多

固定性很好，是整个夹在手机上，固定爪上还有橡胶垫不损伤手机



还能固定更牢，不会搓两下就跑位置

官方表示，最大厚度支持9mm，最大拉伸支持82mm

注意：水凝膜会出现压痕

不过，如果要是以为它仅仅是材质设计不一样的吃鸡手柄，那就大错特错了



看下图，你会发现一些端倪





看到了吗？顶部有个充电口

你也许会问：不是不需要蓝牙么？为什么还需要充电呢？

这也就是这个手柄为什么笔者能拿出来说事儿的原因，这个手柄的特色就在于......

话不多说，看动图





这是笔者将两个手柄全安好后，去训练场找了一把M16A4测试的

请注意，M16A4是不能这样连发的，除非你的手点击的足够快

这个操作的实现并不是以往的机械结构，而是采用了隔空映射的技术





此外，笔者经过测试后发现，不仅M16A4，SKS、SLR也可以实现快速连点

怎么样？厉害吧？想要实现这种，只需要轻轻拨动手柄上的开关





开关在上面的时候就是正常点击速度，开关在下面就能够实现高速连点



笔者试了几次，嗯，不错！按键用的是电竞级微动按键

因此手感非常像按鼠标，那清脆的小声，舒服

没电的时候，指示灯会闪烁，这个时候给手柄充电就好





有了这个“神器”之后，我的吃鸡之路平坦了不少

“手残”的毛病也得到了根治，那助攻也是刚刚的

吃鸡靠脑子，也靠神器





怎样买一对吧，只要99元；买单只的话领券只要49元。

为了朋友，为了队友能把把吃鸡

来个试试吧！

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（本文图片来自互联网）

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