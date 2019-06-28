中关村在线消息：北京时间6月28日，近日知名分析机构Cowen的分析师发布了一份有关智能手机市场的调研报告。报告中显示，苹果在第三季度中提升了iPhone的产量主要是为了应对可能产生的市场缺口。



苹果计划提升iPhone产量：应对市场产生缺口

Cowen的报告中提到，今年6月30日之前，iPhone出货量将得到小幅增长，总量将会达到4000万部。这一数字相比Cowen最初预计的3900万部增加了100万部。Cowen认为，苹果的这种做法是为了应对整个市场发生的变化，尤其是美国市场。

上周的时候， 苹果公司向美国贸易代表Robert Lighthizer发去以一封公开信，指出美国加征关税中国输美商品关税，特别是电子产品会打击到iPhone等产品。

苹果在信中指出，美国将对从中国进口的产品征收高达25%的关税，将打击其所有主要产品包括iPhone、iPad、Mac、AirPods和Apple TV以及美国修理产品时所用的零部件和电池。另外，键盘和显示器等配件也将受到影响。

因此苹果表示，美国政府能对其产品征收的关税将导致其在美国的经济贡献减少。关税将影响其在全球的竞争力，因为对于它的竞争对手来说，美国市场并没有那么重要，因此它们不会受到美国关税的影响。苹果去年在美国投资3500亿美元，同时其在美国50个州创造了200多万个就业岗位。

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