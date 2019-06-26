华为将与印度签“无后门”协议 问其他厂商跟不跟

中关村在线消息：美国政府攻击华为的一个重点就是华为5G设备有安全隐患。不过日前印度媒体报道，华为已经准备好与印度政府签署“无后门”协议，杜绝所谓“安全隐患”。



华为将与印度签“无后门”协议

印度媒体报道称，华为印度分公司CEO陈杰在接受采访时表示，华为准备好了与印度政府签署无后门（no back door）协议，同时华为还希望其他原始设备制造商也能跟印度政府及运营商签署类似的协议。

而在印度之前，华为在欧洲、南美洲等国家和地区中，也同样表态愿意通过无后门协议的方式保证设备安全性。

据了解早前，华为创始人任正非早前在接受采访时也公开表示，华为公司已经担负为30亿人口进行连接。30年在170个国家证明，华为的网络是安全的，没有怎么瘫痪过，这个网络是安全的。

“我们公司有没有后门呢？百分之百是没有后门的，我们愿意跟全世界的国家签订无后门的协定”，任正非表示。

而对于美国政府的质疑，华为方面也作出回应，称愿意提供源码给美国审核。不过美国方面依然坚持渲染所谓的“华为5G不安全”。

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