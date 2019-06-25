吸油烟机哪种好 海尔云舒免清洗油烟机解析

吸油烟机是厨房必备的厨电产品之一，有了它，我们的厨房环境会更好，但是你知道怎么选择一款好的油烟机吗？看看你家里的油烟机肯定布满油垢，你得每个星期甚至天天都得清洗一次；再看看吸油烟的效果，你家油烟机是不是跟摆设一样，虽然多少会吸一点烟，但是基本跟没吸一个样。

下面咱就拿海尔云舒免清洗吸油烟机来对比对比，让你看看什么叫别人家的油烟机。



01 你可能对吸油烟机免清洗有什么误解

一般油烟机用的时间一长，里面就布满了各种油垢，这时候清洗的话又费时又费力，你得把油烟机完全拆卸开，而且重装的话没办法完美复原，不清洗的话噪音就会慢慢变大，还会缩短油烟机的寿命，顶多还能用个两三年，甚至油垢积攒多了还容易引发安全隐患。

说到这里，你可能会说我家油烟机可是带有免清洗功能的，其实说句实话，这个功能是没办法真正彻底地洗干净的，像蒸汽清洗，它是用水加热成蒸汽喷射出来，洗完之后有可能会造成短路的现象，还有电热清洗，用电加热管对风轮加热，这样蒸发掉了水分，油污却会凝固，依旧去不掉。

现在再把视线放在海尔云舒免清洗吸油烟机上，它也是免清洗的，但是跟市面上说的那些免清洗可不一样，因为它真的连任何按钮都不需要按，机身的内部结构设计就可以让你12年内都不需要拆开清洗一次。



海尔云舒免清洗吸油烟机净芯环

海尔云舒免清洗吸油烟机的内部结构比普通油烟机多一个动态净芯环，不要小看这个净芯环，它能够快速运转的动态净芯环可以捕捉油脂，最后流入油杯中，将油脂隔离在风轮之外，这样也就没有必要对风轮进行清洗了。

02 你可能没见过瞬吸油烟的油烟机

大家买油烟机，说到底还是为了能让它把厨房的油烟全部带走，当然让油烟不过脸是最好。这一点太多太多油烟机做不到了，基本都是只能保证在一段时间内室内没有油烟，但不能保证“瞬吸”油烟，后果就是有大部分油烟被做饭的人吸走了，这严重危害身体健康，甚至会诱发癌症！

那么问题来了，想要买一个“瞬吸”油烟的油烟机需要注意什么呢？大家只需要看一下产品的规格包装，上面写着一个参数叫风量，它的这个数值指的就是每分钟吸油烟机可以排出多少空气，一般都在12m3/min到17m3/min之间。

这个区间的风量还达不到我们的要求，我们要选肯定选更大的，例如海尔云舒免清洗吸油烟机，它的常态风量是19m3/min。

风压也是一个重要指标，甚至可以说比起风量更具参考性，像很多高层楼房，烟道可能不是负压区，对油烟机的风压也是一个考验。风压是指风量从理想状态（比如15m3/min）降低到7m3/min，这时候管道阻力是多少。



海尔云舒免清洗吸油烟机吸烟效果好

03 别人家的吸油烟机长这样



油烟机嵌入式安装效果展示

别人家的油烟机肯定不光在配置上碾压普通油烟机，在细节方面肯定也非常注重，像导烟板、油网一定要美观实用，海尔云舒免清洗吸油烟机就是典型的个例，在油烟机关机时，它的导烟板闭合，有效防止异味倒灌，保持厨房时刻清新，在开机时，导烟板开启，锅面涌入的气流压缩油烟、阻止油烟扩散，油网擦洗简单，轻轻一抹就洁净如初。

04 写在最后

总的来说，海尔云舒免清洗吸油烟机确实能够化解眼下厨房油烟倒灌困境，并且为用户带来非凡智能的下厨体验，领先于行业打造超强排烟效能,值得消费者信赖。如果你家油烟机毛病不断，不妨试试别人家的油烟机——海尔云舒免清洗吸油烟机。

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