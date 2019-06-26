一文看懂谷歌平板史 ：你会发现被谷歌蠢哭了

谷歌Android系统在2011年对于iOS、Symbian、Windows Mobile等竞争对手实现了反超，成为市场占有率第一的移动操作系统。

也是在2011年iPad来到了它最辉煌的时刻——独霸全球平板市场。此时的谷歌为了在平板市场上实现其在手机市场上的辉煌，于是谷歌平板在2011年含着“金汤匙”呱呱坠地了。

01 9年时间推出7款产品



Motorola Xoom

2011年1月，谷歌联合摩托罗拉在CES上正式推出了平板产品Motorola Xoom。谷歌当时的目标很简单就是一炮打响。各个指标全面超越当时的初代iPad。



首先在采用10.1英寸发分辨率为1280×800的显示屏，搭载主频为1GHz的Nvidia Tegra 2 T20双核处理器，以及有1GB内存和32GB存储空间。

运行最新的Android 3.0系统，并且在根据平板形态做了优化，如加入了改进的任务切换和通知界面，书签同步和自动填充表单等。

产品一经推出，结果自然是一片好评。只不过在定价上谷歌失误了——799美元，相比较而言初代iPad仅有499美元，加上初代iPad已经到了产品换代时期，又有价格促销，因此销量上并不尽如人意。

紧接着2011年11月摩托罗拉又推出了Xoom 2，但是相比较下苹果也对iPad进行更新，推出了iPad 2并首次加入了FaceTime 通话摄像头和后置摄像头，一时间风头无两。导致Xoom 2的产品热度始终不够，最终折戟。



Nexus 7

时间来到了2012年，谷歌决定反击于是就有了Google Nexus这一专属品牌。因为这时的谷歌是想通过自己独立设计和营销产品，加上自己主角光环，来带动整个Nexus产品线走向辉煌。因此就有了Nexus手机，以及命名为Nexus 7的平板产品。

Nexus 7这款产品是谷歌联合华硕打造，该机配有7英寸分辨率为1280×800显示屏，搭载主频为1.3GHz的Nvidia Tegra 3四核处理器，仍旧是1GB运存以及8GB/16GB/32GB 存储空间组合。

这次谷歌积极吸取教训，将Nexus 7的实收价格定在了199美元，另加上便携的外观设计，使得Nexus 7一经推出就大受好评，其销量达到700万台。这里需要说明的是，这款产品发布七个月之后，苹果才带了同类型产品iPad mini。

紧接着2013年7月，谷歌Nexus 7 (第二代)发布。售价为229美元起（约1400元），采用7寸1920×1200屏幕，搭载1.5GHz高通骁龙S4 Pro四核处理器，配备2GB内存，预装刚刚发布的Android 4.3系统。同样该设备也在全球市场取得了很好的销量。

据不完全统计，谷歌Nexus 7在全球销量超过1000万台，同时也是谷歌平板电脑诸多产品中最成功的一款。



Nexus 10

其实当Nexus 7取得成功时，谷歌乘胜追击跟三星合作在2012年推出了Nexus 10，改产品跟Nexus 7相比。最大特点是搭载一款10.1寸的大屏幕。

Nexus 10采用了10.1寸分辨率为2560x1600的显示屏，搭载主频为1.7GHz的双核Exynos 5处理器。而且售价依旧是有足够竞争力，可是这款产品在市场上的反应并不强烈。



Nexus 9

时间来到了2014年，谷歌这一年联合联合 HTC 推出了Nexus 9。这款产品定位上有点奇葩，就是谷歌既没有延续Nexus 7的成功推出一款继任者，也没有吸取Nexus 10的教训做出改进，推出更好的产品，而是推出了一个全新的搭载8.9英寸屏幕的Nexus 9。

据悉Nexus 9采用了8.9寸分辨率为2048 x 1536的显示屏，搭载Nvidia Tegra K1芯片，选用2GB RAM+16GB/32GB ROM的组合，售价为399美元起。

从产品定位上讲，谷歌可能是想着去占领介于iPad和iPad mini之间的市场。无奈Nexus 9相比较这两款产品在产品设计以及硬件配置上并没有明显的产品区分度，再加上售价也相近，因为也晾凉了。



Pixel C

同时从Nexus 9开始，谷歌已经彻底对平板失去了兴致。2015年谷歌象征性的推出了Pixel C平板产品，该产品主打高端采用金属机身设计，采用了10.2英寸分辨率为2560×1800的屏幕，搭载主频为1.9GHz 的 Nvidia Tegra X1八核芯片。基本上跟iPad产品线看起，当然在售价上也是一致的。然后也就没有然后了，依旧是被iPad碾压。



Pixel Slate

一晃三年，谷歌终于在2018年对于平板产品线进行了更新——推出Pixel Slate产品。而且这款产品本身最大特点是兼容了 Chrome OS 和 Android 两种系统。硬件上搭载 Intel 酷睿系列处理器，由此Pixel Slate终于将触角沉入到了教育以及轻办公这些使用场景。只不过为时已晚，谷歌平板已经彻底出局。

2019年6月21日，谷歌发言人宣布，该公司将正式放弃平板电脑业务，并取消两款尚未对外宣布的设备。

02 谷歌到底蠢在哪里

第一点是平板绝不是手机的附属品

苹果用 iPad开辟出了一个介于笔记本电脑和手机之间的新品类——平板电脑。由于能够提供更好的影音表现、以及娱乐属性，加上亲民的价格，让这款品类一下子火了。

但是平板相比较手机而言，它本身自带办工和教育属性，这一点上谷歌似乎并不重视，因为谷歌对平板和手机使用的都是一套Android系统和应用市场。

这名义上是减轻开发者工作量，但是对于用户来讲极其不友好。这就导致，虽然Android APP有上百万款，但可能Android平板使用的却是寥寥无几，导致Android平板一直没有用武之地。

同样这种兼容性问题，也存在于各个品牌之间，甚至各个品牌的平板对于Google Play上的APP也不能做到兼容。

因此就平板而言，谷歌对于该产品线的生态建设是投入不足的，所以相比较iPad而言失败那是必然的。

第二点是低价和产品不确定性

谷歌在平板市场一直想用低价打开市场，事实证明这条路可行。特别是Nexus 7就是其中佼佼者，同时亚马逊、三星、以及小米也都是这个方略践行者。

可是最后在整个平板市场上，用户对于Android平板的印象就是低端，很难进行品牌升级突破。也就是不管是谷歌还是三星、华为等，都被困在了平板的利润低谷区，难以调动积极性，去研发升级更好的产品。反映在产品上卖不过iPad。

同时梳理谷歌这些年发布的平板产品上可以看到，谷歌始终在探索，9年发了7款产品，并且产品之间还没有传承性，因此也就没有形成有稳定平板产品线去供应市场。最后是很难培养起消费者对于谷歌平板的印象和使用忠诚度。

第三点是谷歌自己搞的Chrome OS设备也间接杀死了自己的平板

谷歌平板和Chrome OS基本上是同时起步。但是分水岭就是在2014年前后，当时搭载Chrome OS系统的Chromebook笔记本可以实现离线操作之后，其销量开始稳步增长。2016年Chromebook笔记本销量超过200万台，超过来了同期的Mac。2018年Chromebook已经占据了美国教育类市场62%的市场份额。

在Pixel C以及Pixel Slate这两款产品上看，也是跟Chromebook笔记本上趋同，标明谷歌已经对平板彻底失去了信心。

也就说，Chrome OS系统以及搭载该系统的Chromebook笔记本侵蚀了Android平板在轻量化办工和进入教育类市场的机会。加上Chromebook开始支持运行Android应用，更导致在谷歌产品线中，平板越来越没有存在价值。

03 写在最后:谷歌及时止损





这里需要说明一点是，放弃平板也只是谷歌自己放弃了平板。而目前整个Android平板市场依旧是活跃的，其整体市场份额和出货量上仍旧是领先苹果iPad。其中三星、华为则是当前Android平板市场的佼佼者，同时市场占有率上，也是仅次于苹果。



只不过谷歌放弃平板感觉上整个Android平板市场少了一个明灯，即便谷歌在整个Android平板发展中也鲜有作为。这一次谷歌放弃了，等于是给了其他厂商自由发挥的机会，未必不是一件好事。

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