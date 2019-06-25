华为部署5G商用网络规模：占全球已发布的2/3

中关村在线消息：据环球时报报道，今日华为在上海召开“5G部署拉动中国数字化升级”主题峰会。会上，华为公司常务董事、运营商事业部总裁丁耘在演讲时表示，全球2/3已发布5G商用网络由华为部署。



全球2/3已发布5G商用网络由华为部署

据华为公司常务董事、运营商事业部总裁丁耘在演讲时表示，截止目前，华为已在全球范围内获得50份5G商用合同。目前5G设备发货量已经超过15万套，全球2/3已发布5G商用网络由华为部署。

据了解，这些合同来自于韩国、英国、芬兰、瑞士等国家。

此前，根据专利分析厂商IPLytics统计，截至2019年3月，中国厂商已申请全球主要5G专利的34%、韩国为25%、美国和芬兰各占 14%、瑞典占近8%、日本占5%，而台湾、加拿大、英国和意大利则排名前十位，占比均低于1%。



5G SEP标准必要专利最新排名

其中华为拥有1554个5G SEP，诺基亚、三星、LG紧随其后，另外一家中国公司中兴也拥有1208个5G SEP，排名第五，比排名第六的高通要了将近50%。

另外，就职于中兴的科普博主@ZYJ赵亚军日前发布了5G SEP专利最新排行榜中，华为声明的5G SEP专利数已经高达2160个，第二名的诺基亚5G SEP专利为1516个，第三名则是ZTE中兴公司，1424个SEP专利非常接近诺基亚的水平。

简单来说，厂商拥有了SPE专利，那其他公司就无论如何也不可能绕过这个专利，不得不用，也不得不付费。

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