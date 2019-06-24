晚报：马云为罗汉堂招揽人才 小米MIX新机将发布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

马云发布英雄帖：为罗汉堂招揽人才





今天下午，支付宝官方微博突然发布了一个“英雄帖”，宣布“一位姓马的同事”召集世界顶尖高手一起西湖论剑，讨论未来十年里全人类无法绕过的终极问题。“英雄帖”上书：“天下大事，风云再起，一场数字变局，席卷而来。江南六月，广邀天下博学鸿儒，共商人类大计。西子湖畔，不见不散。”落款是罗汉堂，显然是马云在为罗汉堂招揽人才。

Z点评：马云退休之后，似乎真的还是没法闲下来。

iQOO Neo官网开启预约 骁龙845+触控加速





近日，iQOO手机官方公布了全新机型iQOO Neo。现在，该机已经在vivo官网开启预约，共有两种配色可选，据悉该机将在7月2日正式发布。根据今日iQOO Neo产品经理的爆料，除了骁龙845之外，该机还将搭载一种特殊的触控加速技术，可以从触屏固件算法到底层框架优化提升触控响应速度，达到接近零误差的操作体验。

Z点评：iQOO Neo把骁龙845当作重要卖点，但这款芯片还能撑多长时间却是个未知数。

B站官方回应：徐逸仍为哔哩哔哩总裁





今天关于“哔哩哔哩”创始人徐逸卸任法人代表一事在网上引起议论，对此哔哩哔哩官方进行了回应，称徐逸仍为哔哩哔哩总裁。B站表示：“更换法定代表人属于正常公司行为，徐逸为哔哩哔哩总裁，职务并无变更。郑彬炜作为公司员工，已经并将陆续担任多个体系内企业的法定代表人及执行董事。”

Z点评：作为创始人逐渐被降权的这种情况，很多人都有体会。



华为：将网络安全作为公司最高纲领





在第十一届华为用户大会的主题演讲中，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘强调了5G时代用户隐私的重要性。他表示：“华为将网络安全和用户隐私保护作为公司最高纲领，持续打造安全的产品，并实施可信的作业交付来保障运营商的5G网络安全。”

Z点评：隐私和安全，这些是近年来用户越来越重视的事情，华为在这方面显然非常有担当。





近日，微信解封了快手的分享功能，从快手分享到朋友圈的短视频链接现在已经能直接进入播放页面。现在快手的视频链接已经能够分享到微信朋友圈，观看快手视频时的分享按钮出现了微信朋友圈的样式。分享到微信朋友圈的视频可以直接在朋友圈内完成点击播放。

Z点评：为了更高的日活，快手这次拼了。

三星首款中端5G手机曝光：最快明日发布





日前，三星手机官方在微博宣布，将于6月25日在北京召开一场5G相关的“三星远见·未来媒体沟通会”。据消息称，三星将会在这场会议上推出全新R系列机型，并将是首款支持5G的中端手机。

Z点评：各家厂商为了5G，这次都拿出了真本事。





今天下午小米MIX官方微博发文预热，称“今晚还有一个消息要告诉你，10点见”，而其放出的海报配文“今晚10点见，小米MIX 3手机中的艺术品”。显然，小米MIX4的更多消息即将在今晚放出。

Z点评：在推出了几款产品之后，小米是时候展示一些新技术了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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