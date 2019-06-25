千兆宽带即将落地 你准备好了吗？

中关村在线消息：上周北京联通在接受采访时表示，要在2019年将北京打造成千兆之城和5G之都，大规模推动千兆宽带的普及业务。千兆宽带时代来临，势必带来家用网络的再一次变革。然而，这一新的宽带技术的前景如何，其实还并不明朗。

千兆宽带的前世今生

千兆宽带并不是一个新鲜的技术，谷歌在2012年7月就推出了千兆宽带服务Google Fiber，并且一直运营到了现在。Google Fiber的出现直接催生AT＆T等电信运营商和美国有线电视产业推出类似的功能。不过，这项服务在全美的铺开速度远远没有人们想象中的快速。尤其是，美国的农村与城市网速仍然有着极大的差距。





在中国，千兆宽带第一次正式落地是在2018年1月，中国电信合肥、芜湖分公司正式启动家庭客户千兆宽带规划。紧接着，中国联通选择了北京、上海、天津、济南、青岛、合肥、海口等15个城市进行千兆宽带试点。

2018年10月底，上海电信召开了“千兆第一城发布庆典”，宣布已在上海全市有线宽带接入网中支持10G FTTH，完成“千兆光网”建设计划。上海电信“千兆光网”已接入沪上近2万个小区、覆盖1000万户家庭，平均接入带宽达到150M，全面实现端到端“万兆到楼、千兆到户”。

上周的时候，北京联通表示，通过基础网络设施的建设，2019年要打造5G之都和千兆之城，北京家庭光纤宽带也将免费提速。此前，联通只在通州极个别小区试点推出过千兆宽带，而目前北京可安装联通宽带的小区，大多已经可以安装千兆宽带。至此，千兆宽带正式开始走向更多的用户。

千兆宽带究竟能干什么？



千兆宽带给人们最直观的感受就是下载速度的提升。根据中国电信公布的情况来看，以下载一部容量为8GB的电影来考量，千兆宽带下载的时间最快可以达到1分15秒。与之相对的是，目前100MB宽带的网速下需要7分钟的时间。





除了下载之外，千兆宽带还可以让许多事情成为可能。由于住房条件的不断提升，许多住宅面积较大的用户，尤其是办公场所非常需要千兆宽带。同时，一些游戏玩家对于千兆宽带的需求也很旺盛。这些玩家需要尽可能的将延迟降低，因此千兆宽带对他们来说至关重要。

中国电信也提到了一些千兆宽带的应用场景，包括最高同时支持6路720P分辨率的视频通话，可直播、可点播、多屏互动的4K天翼高清影音服务等等。由于千兆宽带的到来，预计明年每个家庭会有6个视频观看的屏幕，联网的设备也将从现在的平均10个上升至50个。

千兆宽带的前景扑朔迷离

千兆宽带的发展本来是一个顺理成章的事情，但是近几年的技术发展，让人们对其普及速度产生了怀疑，尤其是今年即将到来的5G技术，对千兆宽带是一个非常明显的冲击。





目前，人们使用手机的时间远超于电脑以及智能电视等设备，而5G网络的速度在最高的情况下基本不输千兆宽带，因此大多数人对于千兆宽带的普及产生怀疑是非常合理的。

不过，正像前文所说的那样，还是有许多场景需要用到千兆宽带。例如，千兆宽带可以让整个智能家居系统更流畅的运转起来，使得人们的居住环境更加舒适。所以，5G的出现并不能替代千兆宽带，未来人们的选择更可能是千兆宽带和5G手机全都要。

结语

经过了一年半的预热之后，千兆宽带时代终于到来。人们可以享受更快的下载速度和更加流畅的游戏体验，但千兆宽带不止于此。随着时间的推移，千兆宽带普及之后，势必有更多的新技术提升人们的生活质量。千兆宽带时代，你准备好了吗？

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