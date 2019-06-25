不足50元的小风扇 整个夏天都能玩

每到温度快接近40℃的夏天

我总能想起一位大佬

他就是下图“空调之父”——威利斯·开利





就是这位帅哥让我们能在40℃的天气

一直在空调的保护下

吃着冰凉的西瓜、喝着饮料度过夏天

但是，这个梦终于在我上班第一天的途中破碎了





当我走出门，无时无刻都被热气包围

我感受到我将窒息了

要是能够随时身边有风扇吹那就舒服了。

不过现在市场上那么多不同的小风扇



从十几块到一两百块，能给人挑花眼

我到底该怎么选呢？





最终，为了能够挑选出一款好风扇，我在挑选之前，把我自己买小风扇的需求例了出来

1、风速能够让我感到舒服

2、风扇大小能放进书包，在使用过程中可以手持和放着吹

3、续航能力尽量强（最好续航时间为无穷大“∞”）

4、质量一定一定要好（不能正吹着舒服突然之间就坏了，那比直接热死我还折磨人啊）

5、考虑到可能会在教室或图书馆用，声音声音能小的话尽量小



我要省钱买风扇

在横向对比多个产品后我最终选择了一款SOLOVE 素乐手持小风扇。外观超级美，价格便宜，并且风量吹着舒服。具体的呢我下面就和大家一起分享这款小电扇为什么值得购买。

外观

SOLOVE 素乐手持小风扇超级好看的四种配色

这款小风扇共有珊瑚粉、竹簧绿、深海蓝以及天空白四种颜色，因为颜色都比较偏浅，让人一看见心里就已经有一种凉意的感觉。风扇下方有一个圆形底座，可以进行拆卸方便手持。风扇重量为165克。外观素净，不管是男生还是女生都比较适合，你可以买它送给你的女朋友/男朋友哦。

这款小风扇有着超强的风力和续航能力



这款风扇共有三个档位，在官方数据中，在档位1时可以持续吹风8小时，游玩的话基本能撑一天，在2-3档时可续航3-4小时，并且这款风扇支持充电宝、电脑等设备直接充电，且可以边冲边用。

风扇在使用过程中音量轻松且易接受



首先从风扇噪音上来说，是符合我个人预期的，在夏天里，当我特别热的时候，基本都是人特别多的情况，因此我开到3档也对他人没有影响。因为大家都热，在办公和图书馆时，开到1档基本没什么声音，不会影响到其他人。

外观上我个人没有什么特殊爱好，一般都没有要求，但这款风扇的外观在我这个对这些很不在意的人都觉得特别好看。平时在公交车上拿着用也不会尴尬，并且也不重。





总的来说，这款风扇是符合大部分人的需求的，在外观风格上也不突兀，不管是上班族还是学生党都很适合用。

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（本文部分图片来自网络）

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