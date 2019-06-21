一文看懂华为nova 5三款新机 有你喜欢的款式吗？

华为在今天下午正式发布了nova 5全系列新品，共计三款新机，分别为nova 5、nova 5 Pro和nova 5i，现在我们就带大家来一口气看完华为nova 5系列。

01 nova 5/nova 5 Pro外观设计



nova 5 Pro

华为nova 5/nova 5 Pro采用钻石工艺切割打造全对称金属中框，7.33mm的纤薄机身，171g的灵巧轻便。背面采用3D精雕纹理设计，光影效果进入3D时代。



nova 5/nova 5 Pro搭载一块6.39英寸FHD+ OLED屏幕，采用珍珠屏设计，屏占比达到91%，支持屏下指纹识别，支持108% DCI-P3色域与DC调光，通过德国莱茵TUV护眼认证。

nova 5提供绮境森林、仲夏紫、亮黑色三种配色，华为nova 5 Pro则有绮境森林、仲夏紫、亮黑色、珊瑚橙四色可选。

02 nova 5/nova 5 Pro核心配置



麒麟810处理器

华为nova 5搭载麒麟810处理器，8GB运存+128GB内存配置，结合华为独家EROFS文件系统，随机读取性能提升20%。



麒麟810是华为第一款8系列芯片，采用旗舰级7nm制程，旗舰级Cortex-A76 Based CPU，首款华为自研达芬奇架构NPU，Mali-G52 6核GPU，采用华为HiAI 2.0技术，旗舰级ISP图像处理器。

nova 5 Pro搭载麒麟980处理器，提供8GB运存+128GB内存和8GB运存+256GB内存两种规格选择。同样结合华为独家EROFS文件系统，随机读取性能提升20%。

03 nova 5/nova 5 Pro拍照性能



后置四摄

nova 5/nova 5 Pro前置3200万像素摄像头，支持AI HDR+，捕捉逆光之美，支持3200万人像超级夜景，内置8种主流脸型黄金参数。

nova 5/nova 5 Pro均采用“4800万高清+1600万超广角+200万微距+200万景深虚化”后置AI四摄方案，后置主摄像头4800万像素，1/2英寸超大感光单元。

1600万像素超广角镜头采用F/2.2大光圈、17mm焦距、视场角达到117°；200万像素微距镜头可实现4厘米对焦距离；200万像素景深虚化镜头配合软件算法，可使背景虚化更自然。

此外，华为nova 5系列内置8种主流脸型黄金参数，打造立体美颜，可针对苹果肌、嘴唇、卧蚕、眼角等专属特征进行优化，同时保留皮肤细节。

04 华为nova 5i信息



华为nova 5i

华为nova 5i搭载一块6.4英寸FDH+极点全面屏，屏占比达到90.6%，支持100% DCI-P3色域，背面设计S形炫光纹理，提供幻夜黑、苏音蓝、蜜语红三种配色。

华为nova 5i搭载麒麟710处理器，提供6GB运存+128GB内存和8GB运存+128GB内存两种规格选择。

拍照方面，华为nova 5i前置2400万微塑美拍，支持AI立体美颜。后置采用“2400万高清镜头+800万超广角镜头+200万微距镜头+200万景深镜头”四摄方案。

05 发售时间及价格

华为nova 5：7月15日预售，7月20开售，售价2799元；

华为nova5 Pro：6月21日预售，6月28日开售，售价8GB+128GB版2999元，8GB+256GB版3399元。

华为nova 5i：6月21日预售，6月28日开售，售价6GB+128GB版1999元；8GB+128GB版2199元。

华为nova 5 Pro星耀限定礼盒：6月28日上午10：08开售，8GB+256GB+定制耳机+手机壳售价3799元。

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