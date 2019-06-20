vivo官宣 将于7月3日在印度发布Z1 Pro

中关村在线消息：上周曾有媒体报道称vivo正在筹备在印度市场发布全新的手机——vivo Z1 Pro。今日，vivo在印度正式宣布将在7月3日正式推出该款手机。



vivo将于7月3日在印度发布Z1 Pro

据了解，vivo Z1 Pro基本就是国内的vivo Z5x的海外版本，两者配置参数以及外观设计都基本一致。该机在正面同样采用了一块6.53英寸的挖孔屏，分辨率为2340*1080，屏幕比例为19.5:9，前置相机放置在屏幕左上角，官方称其为极点全面屏。



vivo Z1 Pro的配置基本与Z5x相同

配置方面，有消息称该机搭载了高通骁龙712处理器，这与国内发布的Z5x略有不同；提供4+64GB、6+64GB、6+128GB三种存储组合，内存的规格为UFS 2.1；内置一块5000mAh超大容量电池，同时还支持18W快充；背部采用了1600万+800万+200万像素的三摄组合，位于手机左上方；指纹位于背部上方居中位置，运行Android 9.0系统。

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