Moto新机最新渲染图曝光：保留3.5mm耳机接口

中关村在线消息：此前一直有传言称，摩托罗拉将会推出三款One系列机型，其中包括Moto One Vision、Moto One Action和Moto One Pro。日前，有外媒再次曝光了Moto One Action的最新渲染图。



网曝Moto One Action最新渲染图

渲染图显示，这款Moto One Action将拥有一种深蓝色的配色，该机的整体设计与之前已经发布的One Vision整体风格相似。据悉其正面将会采用一块打孔全面屏，前置相机的位置在屏幕左上角，有消息显示这是一块6.3英寸的LCD屏幕，分辨率为2520x1080。



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配置方面，此前有消息显示摩托罗拉One Action将搭载三星的Exynos 9609处理器，配备4GB内存，最高提供128G闪存规格，内置3500mAh电池，运行Android 9.0系统，机身底部配有USB Type-C接口，并且该机还在其的顶部还保留了3.5mm耳机接口。

相机方面，该机采用了后置三摄的方案，相机模组被放置在背部左上角，据此前的爆料显示应该是主摄+长焦+广角的组合；依然采用了后置式的指纹识别方案，且继续延用LOGO与指纹二合一的设计。

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