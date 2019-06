Moto新机最新渲染图曝光：保留3.5mm耳机接口

中关村在线消息:此前一直有传言称,摩托罗拉将会推出三款One系列机型,其中包括Moto One Vision、Moto One Action和Moto One Pro。日前,有外媒再次曝光了Moto One Action的最新渲染图。



网曝Moto One Action最新渲染图

渲染图显示,这款Moto One Action将拥有一种深蓝色的配色,该机的整体设计与之前已经发布的One Vision整体风格相似。据悉其正面将会采用一块打孔全面屏,前置相机的位置在屏幕左上角,有消息显示这是一块6.3英寸的LCD屏幕,分辨率为2520x1080。



网曝Moto One Action跑分信息

配置方面,此前有消息显示摩托罗拉One Action将搭载三星的Exynos 9609处理器,配备4GB内存,最高提供128G闪存规格,内置3500mAh电池,运行Android 9.0系统,机身底部配有USB Type-C接口,并且该机还在其的顶部还保留了3.5mm耳机接口。

相机方面,该机采用了后置三摄的方案,相机模组被放置在背部左上角,据此前的爆料显示应该是主摄+长焦+广角的组合;依然采用了后置式的指纹识别方案,且继续延用LOGO与指纹二合一的设计。

(本文图片来自网络)

