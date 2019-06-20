麒麟810本周发布 一场有关的7nm+的预演

中关村在线消息：华为nava 5系列手机本周发布，不过更多人的目光似乎并不是汇聚于此。 华为终端手机产品线总裁何刚曾经表示：“我可以很骄傲的说，我们即将成为全球首个同时拥有两款7nm SoC芯片的手机品牌。”显然，麒麟810就要来了。





从目前的爆料来看，麒麟810可以看作是麒麟710的升级版。由于它采用了台积电的7nm工艺打造，因此性能上远比之前的中端处理器来得强劲。不仅如此，麒麟810的CPU和GPU都将进步一升级，特别是NPU也会有较大升级。这也是为什么，华为nova5在安兔兔上的跑分成绩能够如此之高。

根据部分业内人士预测，麒麟810将搭载mali G52MP6，这款GPU的架构和G76一样，性能比G51提升了30%。同时，这款处理器的CPU部分应该也会采用2+6的结构，两个A76+6个A55，A76核心的主频会在2.0-2.2GHz的水准。这样的性能相信可以帮助华为nova 5系列手机运行的更加流畅。

华为推出麒麟810这样的一款处理器，原因有很多。除了与直接竞争对手高通抗衡之外，把7nm制程工艺放到中端芯片身上也是对于今年下半年麒麟985采用7nm+制程工艺的一场盛大预演。







众所周知，目前华为已经推出了麒麟980这款7nm制程工艺芯片。如果推出中端芯片麒麟810，不仅可以理顺华为的产品结构，还可以让用户们对于今年下半年推出的麒麟985产生更多性能上的期待，而这样的期待早就在华为的计划之中，他们想要推出的就是7nm+制程工艺的芯片。

时间推回到5月底的时候，台积电总裁刘德音对外宣布第二代7nm+工艺（7nm N7+）已量产，这是台积电第一次、也是行业第一次量产EUV极紫外光刻技术，领先Intel、三星。众所周知，这些芯片将会被用在华为下半年推出的手机处理器麒麟985的身上。





如果说没有过去几个月来美国的制裁，或许华为海思也不会那么快的推出麒麟810。毕竟华为品类之下有许多中端机型的选择，而nova作为一款主打拍照的机型，能否全部释放7nm制程工艺所带来的性能提升其实本就是一个未知数。

根据今年第一季度芯片厂商市场份额排名显示，华为海思排名全球第14名，销售额为17.55亿美元。而在去年同期，华为海思还排名第25名，一年时间前进了11个名次，在销售额上，华为海思也是进步最大的，同比增长了41%。





在进入如此明显的情况下，华为海思需要这样的时间来释放信号，他们的技术力并没有受到两个月以来事件的影响。麒麟810只是一个预演，而下半年麒麟985发布才是真正亮肌肉的时候。麒麟985发布之后，势必会领先于苹果等竞争对手，毕竟其他厂商还没有采用EUV紫外线光刻技术。

正如标题所说的那样，麒麟810的推出是华为对于7nm+技术的一场预演，也拉开了华为海思下半年反击的序幕。华为需要在技术上超越对手，并向世界展示他们的进度速度，那么一切的一切，应该都会从麒麟810开始。



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：麒麟810本周发布 一场有关的7nm+的预演http://news.zol.com.cn/719/7197763.html