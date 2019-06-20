中移动：40城推广“不换卡不换号”5G服务

中关村在线消息：工信部已经在月初正式向国内通信运营商发布5G商用牌照，正式拉开5G商用元年。现在中国移动正式表示，预计在2019年9月底前将在超过40个城市推出“不换卡、不换号”的5G服务。



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中国移动获得5G业务经营许可，正式宣告进入5G时代。对此中国移动董事长杨杰表示透露，中国移动在相关国际标准组织中累计提交标准提案2700余篇，在全球电信运营企业中网络领域提案数排名第一，申请5G专利超1000项。

而且在今年下半年中国移动将会大力推进“5G+”计划。预计2019年9月底前将在超过40个城市推出“不换卡、不换号”的5G服务。

除了5G规划之外，中国移动今天还对外公布了4G服务的数据。中国移动表示截止2018年底，中国移动4G基站数达到241万，累计服务7.13亿4G客户和1.57亿有线宽带客户，在239个国家和地区开通国际数据漫游业务。在346个城市开通窄带物联网（NB-IoT)，并实现乡镇以上区域连续覆盖，物联网智能连接净增3.22亿，规模达到5.51亿。

最后在用户关心的提速降费方面，中国移动各项提速降费举措累计惠及47亿人次。

早前中国移动官方微博发文称，中国移动坚决贯彻落实今年政府工作报告中提出的工作要求，通过“四个确保”，进一步降低网络资费。确保中小企业宽带平均资费再降低15%；确保移动网络流量平均资费再降低20%以上；确保“携号转网”在全国范围内尽快实行；确保资费套餐设置实实在在、明明白白。

以下是中国移动六大惠民举措：

举措一：“查网龄送流量”，最高可获30G。自2019年5月1日起，中国移动全网统一推出了查网龄送流量活动，客户发送2019到10086即可获赠不同流量，网龄越长获赠流量越多，最多可获赠30G流量。活动受到广大网民和媒体的高度关注，客户反响好、参与度高，短短一周内即实现参与客户数破亿，截至目前参与客户数已达到1.2亿。下一步中国移动将在查网龄送流量活动基础上，陆续推出查网龄送权益、送积分等系列活动，并结合网龄开展5G先锋客户招募。

举措二：达量不限速，支持多人“畅享”。自2019年4月20日起，中国移动陆续在北京、四川、辽宁等10个省（市）试点推出了畅享系列套餐。该套餐是首款达量不限速产品，套外流量越用越便宜，套餐内包含50G流量，支持多人共享，并赠送宽带和宽带电视、亲情号互打免费等权益。中国移动目前已在全国范围推广该套餐，让更多客户享受到“畅享系列”优惠资费。

举措三：最低加10元，享受“语音翻番”。2019年5月17日起，中国移动将在全国范围推出“语音翻番”活动，针对套餐型客户最低加10元即可享受原套餐内语音翻番。例如原来的58元飞享通套餐，包含150分钟全国语音，客户最低可加10元即可实现套餐内语音翻番至300分钟。

举措四：编辑短信“0000” ，轻松查退增值业务。中国移动已推出增值业务0000统一查询和退订服务，客户通过手机编辑短信“0000”发送到10086，可快速查询到本机的包月类增值业务订购情况及相应资费标准，同时根据查询结果，可通过回复业务序号，方便快捷地退订一项或多项已订购业务。此外，中国移动还开通了行业短信“0000”查询退订服务，如果客户不想再次接收某些行业短信，可发送“0000”至该短信号码进行查询和退订。

举措五：10086未解决？可拨打10080。2019年1月20日，中国移动设立全网升级投诉中心，启用10080号码作为服务质量监督热线，更加及时、准确地搜集和倾听客户声音，集中受理、快速核查、准确处理客户各类升级投诉。如果客户认为通过10086热线等服务渠道所提出的合理诉求未得到妥善处理或对处理结果存在争议时，可以通过拨打10080反映问题，最晚将在120小时内得到反馈。

举措六：延迟一天送1G，家宽承诺快装快修。在具备装机条件区域，客户申请家庭宽带开通、维修服务，如果未能在双方约定时间内完成，中国移动将补偿客户手机流量，每延迟1天送1GB。

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