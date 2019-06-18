ofo小黄车资产曝光 把自己卖了也还不起欠账

中关村在线消息：相信还有不少人的ofo小黄车押金还没退还，比如笔者我还排在1100多万位就没动换过，除了欠用户押金，ofo还欠着第三方供应商的大笔资金。但现在的问题是，似乎把这家公司卖了也没钱还了。



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天津市第三中级人民法院的一份执行裁定书近日曝光，其中就披露了ofo小黄车目前的资产情况。

裁定书显示，法院在执行过程中，已向被执行人发出执行通知书、报告财产令，被执行人依法报告了财产：名下无房产、无土地使用权、无对外投资、无车辆，银行账户也已被其他法院冻结或账户无余额。

通过最高人民法院“总对总”查控系统对被执行人名下财产进行了查询，系统反馈查询信息依然为无财产。

到被执行人住所地的不动产登记部门、市场监督管理部门、公安车辆管理部门进行传统查控，结论仍是名下无可供执行财产。

申请执行人亦无被执行人的财产线索提供，法院亦已对被执行人申报的财产进行核对，无财产可供执行，法院已向被执行人发出限制消费令。

可以说ofo是真的啥都没了，“卖身”都换不欠帐。据悉，ofo小黄车还欠有供应商天津富士达自行车工业有限公司的2.498亿元款项，但无力支付。

你的押金退款何时能够退还，大家还抱希望吗？不妨在评论区一起聊一聊。

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