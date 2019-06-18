微软MR技术加持 空客计划提高飞机生产效率

中关村在线消息：近日，空中客车公司计划与微软合作，通过采用微软的MR技术，提高飞机生产率。



空中客车公司计划与微软合作

在过去的40年里，空客公司总共制造了10,000架飞机。未来20年，空客公司计划再建造20,000架飞机，在过去产量的基础上翻两倍。

空客工程执行副总裁Jean-Brice Dumont表示，未来几年面临的挑战是如何更快地制造更多的飞机。面对这一挑战，空客将与微软合作，大量引入MR技术。





此外，空客工程执行副总裁Jean-Brice Dumont还表示：目前已经在AR应用中看到了显着的成果。并表示使用新技术已经将空客的生产时间缩短了三分之一，同时质量也得以大大提高，增强了飞机的安全性能。

目前，空客已经确定了超过300个可以利用HoloLens 2和Azure混合现实的案例。

此外，空客公司还计划与微软合作，向其客户销售现成的信息和培训解决方案。其中包括针对机组人员和维护人员的混合现实培训计划。

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