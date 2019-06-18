Pixel 4系列尺寸曝光：后置相机突出为1.1mm

中关村在线消息：日前，有国外网友曝光了两张Pixel 4的CAD设计图。现在，国外知名数码爆料人@Onleaks在其推特上公布了Pixel 4系列两款机型的尺寸信息。



网曝Pixel 4系列尺寸信息

爆料者表示，Pixel 4会搭载5.6至5.8英寸屏幕，尺寸约为147x68.9x8.2mm，包含摄像头的机身厚度为9.3mm。而Pixel 4 XL则会搭载6.2至6.4英寸的屏幕，机身尺寸约为160.4x75.2x8.2mm，包含摄像头的机身厚度同样为9.3mm。



谷歌官方公布的Pixel 4渲染图

综合目前爆料信息，谷歌Pixel 4系列将会采用后置浴霸造型的相机模组，两款机型将分别搭载双摄和三摄相机，同时还将取消背部的拼接设计而采用一体式方案。目前还不能确定该机的正面设计，不过可以肯定的一点是，谷歌这次依然会为该系列搭载两颗前置摄像头。

配置方面，谷歌Pixel 4将全系搭载高通骁龙855处理器，配备谷歌史上最高的6GB内存。目前已经基本确定该系列机型将在十月份发布。

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