拒做小白鼠 今年的你没必要买一部5G手机

工信部在本月初正式发放了5G商用牌照，标志着我国进入5G时代。在这样大的话题感染下，不少人都在考虑是不是也得赶紧买一台5G手机，甚至有一种声音称，现在买4G手机就是“49年入国军”。对此笔者倒认为5G手机完全不用急在这一两年买，反而是4G手机正在进入黄金期。何出此言？我们下面一条条来分析。





01 5G手机现在能干啥

首先，我们买手机来肯定是为了用的，所以买5G手机绝不仅仅是显摆，而是它的确能够带来切实的升级体验。那么，现在的5G手机能做到哪些4G手机做不到的呢？

第一点当然是更快的网速，这是毋庸置疑的，5G手机在网速上的升级是革命性的，这一点4G拍马都追不上。具体反映在应用当中就是，5G手机将用有更快的下载速度，下载数GB的文件只需要几秒钟，这对于经常下载大体积文件的人来说确实有很大的提升。

还有就是看视频和直播更流畅更清晰了，现在的4G手机在收看1080p视频时尚能够应对，但如果要流畅的观看4K视频就很无力了。对于直播播主来说，5G手机能够为观众提供更好的直播效果。



5G直播更流畅

第二点就是5G本身的特性会让5G手机更加省电，同样容量的电池能够提供更长的续航，这是看得见的好处。

但可惜的是，以上两点似乎就是目前的互联网服务环境中，能够提供给5G手机发挥仅有的空间了，而且有些服务还存在于设想中。

我们不得不承认，当下我们的互联网服务并没有做好迎接5G手机的准备，网络上提供匹配5G的服务几乎还看不到。可以说，APP开发者和内容平台都没有做好准备。

就以视频为例，目前国内各大网络视频平台，就连1080p+60帧的视频都还没有普及，就更不要提4K视频内容的供应了，事实上内容提供方还没有将4K制作提上常规日程。



1080p+60帧还没普及

直播领域也一样，现在国内的直播平台对于码率的限制仍旧没有放开，即使使用5G手机能够进行更高清的采集和流输出，直播平台自身也会把画面码率限制住，观众看到的画质上限和现在还是一样。

手机APP开发者如今也没有想好针对5G网络能够开发出怎样的应用，也就是说在5G手机上打开应用商店，并没有特别的应用可以使用。能够想到的可能就是云游戏，但云游戏提供商本身没有发展起来，而且收到服务器带宽的限制，能够提供匹配5G的服务也很困难。

说到底，互联网服务提供商本身在服务器端还没有完成迭代。现在的5G手机能够发挥作用的地方实在太少，用一句话来形容就是“有手枪没弹药”，拿着5G手机用着4G服务这样的状态将持续一段时间，这是可以预见的。

02 手机价格+套餐资费能否承担

价格也是一个不能忽视的因素，这其中不仅仅是5G手机的价格，还有5G套餐资费的价格，毕竟每个人的钱都不是大风刮来的。



中国信息消费联盟理事长、通信领域专家项立刚曾在5G牌照发放当天接受采访时表示，今年第一批上市的5G手机价格普遍会比较高，大约会在1万元左右。这个价格对于普通消费者来说是比较难以接受的。

预计到明年年中，5G手机的价格会降到5000元左右，也就是现在旗舰机型的价格。2000元级别的5G手机预计要到明年年底才会陆续出货。



5G资费开始一定会很贵

5G资费方面，尽管现在我们还无从知晓各个运营商今年会推出何种5G套餐，但根据4G时的经验，头两年的套餐资费依然是小部分人才能够承受的。

以4G为例，我们知道4G牌照是在2013年12月发放的，但4G套餐资费降低到全民普遍能够承受，其实已经是2016~2017年的事了。事实上，就在2015年贩售中的联通版iPhone 5S，甚至还没有支持4G网络。

因此，就算5G降费速度要比4G时代快，估计也要在2020年末，保守一点甚至要到2021年年中人们才能用上低廉的5G套餐。在此之前，4G套餐将仍然是主流。

03 5G真正的价值在哪里

5G真正的意义并不是对手机自身的提升，而是在万物互联方面所体现出的价值，高网速、低时延、低功耗，这些是5G能够真正发挥作用的地方。



5G能够给手机本身带来的提升如我们前文所说，其实是比较有限的。在5G时代，手机的价值体现在作为万物互联的中枢地位，利用5G高网速、低时延、低功耗的特性，对智能生态进行连通和控制。



5G的价值在于万物互联

但这个前提是物联网自身需要先构建起来，反过来说，在万物互联的生态环境没有构建起来之前，5G手机的真正作用是体现不出来的，本质上还是停留在4G时代的思维。

那么这个万物互联的生态环境需要多久才能建立起来，至少在一两年时间内很难看到成果，这其中牵扯到太多的技术问题以及利益问题，各大厂商都在推出自己的标准和协议，距离统一还有相当长的一段博弈过程。

笔者认为，等到智能家居系统、智能车载系统、智能办公系统等等都落地了，5G手机才能真正发挥作用。

04 何时算购入5G手机的好时机

可见这一两年时间内都不是入手5G手机的好时机，一是用不起，二是无用武之地。那么有人肯定会问了，什么时候才是入手5G手机的好时机呢？

这里说个笔者的亲身经历，其实前面提到的那个买了不支持4G的联通合约版iPhone 5S的就是我本人，而这部3G手机一直用到了2018年才换掉。但有意思的是，笔者从3G升级到4G也没有觉得有多大本质性的改变。

4G到5G其实也一样，如果你只是用手机看看视频玩玩网游，现在4G完全可以再战好些年，甚至更有优势。为什么呢？因为随着5G套餐的推出，4G套餐资费可能再降一层，到时候更可以放心敞开来用了，反倒是5G套餐很可能舍不得用流量。

5G手机真正的发挥作用需要等到各方面条件都成熟，比如APP和互联网服务有针对5G专属的服务项目了，物联网基本能够落地入户了，5G资费比4G还便宜了。

等到这时候，市面上你想找到一部不是5G的手机都难了，也就是你购入5G手机的最佳时机了。

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