谷歌推出游戏生成器：可自己设计游戏

中关村在线消息：最近谷歌推出了一款名为《Game Buillder》的游戏。这款游戏被网友称为“游戏生成器”。在这款游戏里，玩家可以随意建造物体，甚至可以自己设计一款内置于游戏里的小游戏。玩家不需要懂任何编程知识，只需做一些简单的组合，就能实现。



在《Game Buillder》中，玩家可以设计游戏

自由度是游戏设计里最重要的因素之一。《我的世界》开创了超高自由度沙盒游戏的先河，让每个玩家都变成了“创世神”，玩家可以在游戏里建造出任何东西。《Game Buillder》将这一点发扬光大，让玩家不仅是玩家，也是游戏设计者。

在《Game Buillder》里，玩家初始角色是一个机器人，利用WASD控制移动，空格跳跃，Shift加速。在顶部界面有Play和Build两个按钮，玩家可以切换到Build模式进行建造。玩家甚至可以利用这个模式建造FPS、RPG等等不同类型的游戏，移动、生命值、攻击、治疗各种元素一应俱全。



《Game Buillder》目前已在Steam上架

《Game Buillder》目前已在Steam上架，支持Windows、Mac 平台。为了让初学者更容易上手，在主菜单中，《Game Buillder》提供了各种小卡片，上面注明了每个行为可能导致的后果。

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