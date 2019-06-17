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    华为首批升级安卓Q机型曝光：总计11款

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间6月17日，据外媒报道，华为正在计划为11款手机适配Android Q系统。目前只是第一批，而且华为官方还未正式宣布开启EMUI 10系统的测试。因此华为现在流出的11款机型只能视作传闻，后续何时推送，还需要华为自己来公布。

    华为首批升级安卓Q机型曝光：总计11款
    华为首批升级安卓Q机型曝光：总计11款

    据了解，这11款机型分别为：Huawei P30 Pro、Huawei P30、Huawei P30 Lite、Huawei Mate 20 ProHuawei Mate 20、Huawei Mate 20X 5G、Huawei P Smart 2019、Huawei P Smart+ 2019、Huawei P Smart Z、Huawei P20 Pro以及Huawei P20。

    华为目前正在内测基于安卓10.0系统的EMUI 10，除了内核之外还能获得完整的Google GMS套件。根据最新报道，华为的EMUI 10内测版目前仅限旗舰P30 Pro。从流出的截图看，外观和功能变化不是很大，除了桌面图标再次重新设计，拍照和光学感知提升，和目前的EMUI 9.x并没有太多不同，当然这毕竟只是初期内测版本。

    但据说新系统性能有了显著的提升。早期测试人员报告，P30 Pro搭配EMUI 10内测版速度比之前的EMUI 9.1(安卓9.0)要快得多，但还不确定是安卓10.0本身带来的，还是华为EMUI的外优化。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7195116.html report 952 中关村在线消息：北京时间6月17日，据外媒报道，华为正在计划为11款手机适配Android Q系统。目前只是第一批，而且华为官方还未正式宣布开启EMUI 10系统的测试。因此华为现在流出的11款机型只能视作传闻，后续何时推送，还需要华为自己来公布。华为首批升级安卓Q机型曝光...
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