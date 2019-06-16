早报：亚马逊智能音箱被指控收集儿童录音和声纹

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

智能家居产品正在逐步深入人们的生活，但同时也会用户的数据提出了更多要求，如果企业因此而滥用用户隐私数据，那么后果是非常严重的。

亚马逊Alexa擅自收集儿童录音声纹





据《纽约邮报》报道，亚马逊Alexa语音助手被指控在未经儿童或其父母同意的情况下录制和存储儿童的声音。诉讼称，当孩子们用他们的声音唤醒Echo Dot时，该设备就会像处理成年人的通信一样记录和传输孩子们的通信。

诉讼指控亚马逊建立了一个庞大的数据库，包含数十亿美国人的私人信息，并利用来谋取商业利益。

个人的数据安全很重要，而国家的网络安全就更为关键和重要，需要各种新技术的支持，确保国家安全。

360正在研发全网APT防御雷达系统





360 CEO周鸿祎在参加强网论坛时透露，360正在研发全网APT防御雷达系统，希望能在网络战时代解决“看得见”的问题。周鸿祎指出，在过去几年，360共发现了40起其它国家和地区的黑客组织对中国网络的渗透和潜伏。

周鸿祎表示，网络安全需要顶层设计，需要全网安全数据的打通，要通过联网把各个雷达的碎片数据结合起来，最终还原出一个网络攻击的全部轨迹。

哈啰出行：网传助力车投资返利等诈骗行为与我司无关





哈啰出行官方发布声明称，有企业或个人假借“哈啰出行”或上海钧正网络科技有限公司名义通过微信朋友圈或QQ等社交公共平台渠道，大量散布哈啰(罗)助力车投资返利等消息。

对此，哈啰出行声明从未开展或授权任何主体开展认购车辆投资返利等相关业务，上述助力车投资返利等诈骗行为均与该公司无任何关系。

下面来看两条手机方面的新闻。

LG W10真机照曝光 小米高管吐槽





有媒体放出了LG W10的真机谍照，该机采用水滴屏设计，不过下巴有点厚。这下似乎引起了小米高管们的兴趣，先是小米产品总监王腾表示，这款新机几乎就是“小金刚”啊。随后小米副总裁卢伟冰也跟着吐槽：“这下巴可以放得下一部‘小金刚’了。”

iPhone 11的“浴霸”再获力证，这个造型几乎可以定论。

相机保护贴证实iPhone 11就是“浴霸”





配件制造商Olixar向手机配件零售商MobileFun发送了iPhone 11 Max和iPhone 11的相机保护贴，从该保护贴的造型上已经可以看出手机的摄像头布局就是传说中的“浴霸”造型。

说到相机，最近倒是有一个针对中文用户的好消息。



DxOMark镜头和传感器中文版上线





DxOMark官方宣布DxOMark镜头和传感器中文版上线，DxOMark镜头和传感器的评测和数据库都将翻译成中文版，并发布在dxomark.com/cn。DxOMark表示，从2017年发布第一篇中文手机评测开始，中国读者的人数便与日俱增。

“奔驰女车主”事件涉事4S店再曝丑闻





之前因“奔驰女车主”事件闻名全国的西安利之星奔驰4S店最近又出事了，一名车主表示自己的新车出现漏油后，4S店不给修也不给检测，非常爽快的要求直接退钱，但前提是要签署保密协议。

根据保密协议，车主不得将事件所有有关信息透露给任何人，包括发到网上、发给媒体等。该车主拒绝了这一协议。

最后来看一条游戏方面的新闻。

传PS5性能比次世代Xbox更强 你信谁的？





之前一直有消息称，次世代的Xbox主机“Project Scarlett”要比PS5性能更强，不过现在有了相反的声音。前IGN编辑Colin Moriarty在节目中声称PS5一定比“Project Scarlett”更强。他表示，他的信息来自同时在使用两台次世代开发机开发游戏的开发者。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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