天热网友自制iPhone散热铜板手机壳 被买家怒怼

中关村在线消息：2019年转眼间已经过半，进入6月天气越来越热，但比起天气却还有更热的，那就是大家手中的手机！

最近大家都感受到手上手机的温度也在随着天气日渐上升吗？近日，有一位网友为了解决手机发热问题，脑洞大开，自制了一款iPhone散热铜板手机壳，并且还放到了二手交易平台公开售卖，一起来看看吧。



网友自制iPhone散热铜板手机壳

不得不说，这位网友的动手能力还是极强的，从图片可以看出，他自己亲手制作的这款iPhone散热手机壳使用了普通的硅胶材质，其在内部镶嵌了大面积的铜板，甚至还在其中添加了水冷的液体管，虽然造型上有些夸张，但想来对手机散热的帮助应该会有所帮助。



网友吐槽该网友

不过广大网友貌似都对该网友的创意不太感冒，纷纷在其下方留言吐槽。还有网友调侃道自己手机发热严重时都是直接放水里泡一会，甚至还有网友表示手机发热时都是放到冰箱里让它冷静十分钟...

对于广大网友纷纷吐槽的网友自制的这款iPhone水冷散热手机壳你怎么看呢？

（本文图片来自网络）

ZOLNews快评：

众所周知，苹果在工业设计上的造诣一直是享誉全球的。随着手机行业的飞速发展，苹果为了实现手机在拥有强大性能的同时，又能保留一个令人舒适的机身尺寸。他们从iPhone X开始就在手机主板上采用了双层堆叠的设计，大大节省了空间，但也导致cpu散热不畅。而手机内部的热量不能及时的散发出去，就会导致手机在持续使用时的发烫、降频等问题，非常影响使用体验。苹果在前两代的产品中都没解决这个发热的问题，而新一代的iPhone很快就会推出了，大家觉得这个缺陷在新iPhone中能得到解决吗？

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