    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone XS（国际版/全网通）

    天热网友自制iPhone散热铜板手机壳 被买家怒怼

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：2019年转眼间已经过半，进入6月天气越来越热，但比起天气却还有更热的，那就是大家手中的手机

    最近大家都感受到手上手机的温度也在随着天气日渐上升吗？近日，有一位网友为了解决手机发热问题，脑洞大开，自制了一款iPhone散热铜板手机壳，并且还放到了二手交易平台公开售卖，一起来看看吧。

    天热网友自制iPhone散热铜板手机壳 被买家怒怼
    网友自制iPhone散热铜板手机壳

    不得不说，这位网友的动手能力还是极强的，从图片可以看出，他自己亲手制作的这款iPhone散热手机壳使用了普通的硅胶材质，其在内部镶嵌了大面积的铜板，甚至还在其中添加了水冷的液体管，虽然造型上有些夸张，但想来对手机散热的帮助应该会有所帮助。

    天热网友自制iPhone散热铜板手机壳 被买家怒怼
    网友吐槽该网友

    不过广大网友貌似都对该网友的创意不太感冒，纷纷在其下方留言吐槽。还有网友调侃道自己手机发热严重时都是直接放水里泡一会，甚至还有网友表示手机发热时都是放到冰箱里让它冷静十分钟...

    对于广大网友纷纷吐槽的网友自制的这款iPhone水冷散热手机壳你怎么看呢？

    （本文图片来自网络）

    ZOLNews快评：

    众所周知，苹果在工业设计上的造诣一直是享誉全球的。随着手机行业的飞速发展，苹果为了实现手机在拥有强大性能的同时，又能保留一个令人舒适的机身尺寸。他们从iPhone X开始就在手机主板上采用了双层堆叠的设计，大大节省了空间，但也导致cpu散热不畅。而手机内部的热量不能及时的散发出去，就会导致手机在持续使用时的发烫、降频等问题，非常影响使用体验。苹果在前两代的产品中都没解决这个发热的问题，而新一代的iPhone很快就会推出了，大家觉得这个缺陷在新iPhone中能得到解决吗？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：天热网友自制iPhone散热铜板手机壳 被买家怒怼http://news.zol.com.cn/719/7193776.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7193776.html report 1288 中关村在线消息：2019年转眼间已经过半，进入6月天气越来越热，但比起天气却还有更热的，那就是大家手中的手机！最近大家都感受到手上手机的温度也在随着天气日渐上升吗？近日，有一位网友为了解决手机发热问题，脑洞大开，自制了一款iPhone散热铜板手机壳，并且还放到了...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：网友自制iPhone散热铜板
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品