中关村在线消息：北京时间6月14日，近日，知名市场研究机构Forrester发布了最新的数据库评估报告《The Forrester Wave™: Database-As-A-Service,Q2 2019》，阿里云数据库成功入选，并创造国内公司在该榜单的最好成绩，进入“强劲表现者（strong performance）”象限。



阿里云数据库跻身全球“强劲表现者”阵营 创造中国企业最好成绩

该报告从产品、战略以及市场表现等方面对入围厂商进行评估。阿里云最终获得了容灾能力、产品形态、应用场景、开发语言支持、安全审计、技术支持和售后服务、合作伙伴7个维度的满分。

分析师指出，阿里云拥有丰富的数据库产品服务，提供了自动配置、管理和高可用性等能力，在性能、弹性、配置和支持等方面获得客户的认可。

数据库与操作系统、中间件并称为系统软件的“三驾马车”，是企业IT系统不可或缺的组件，也是互联网应用以及企业信息管理系统存储数据和管理数据的核心平台。阿里云在该领域实现突破得益于长期研发投入，早在十年前，阿里巴巴就在国内率先大力研发数据库，用分布式数据库替换传统数据库，并提出去IOE。

目前，阿里云拥有国内最强大和丰富的云数据库产品家族，涵盖关系型数据库、非关系型数据库、分析型数据库以及迁移工具等，满足用户不同的数据库应用开发需求，引领多个前沿技术领域的趋势，解决企业核心业务上云的关键难题：

1.云原生数据库技术：PolarDB通过IO路径旁路化、创新的一致性协议、物理复制等技术，实现了领先的云原生数据库能力，性价比是传统数据库的10倍。

2.智能化数据库技术：DBaaS平台具体多方面的自动化能力，基于人工智能技术，实现了参数自调优、内存使用自调优、故障自处理等。

3.数据库安全技术：国内首家提供BYOK的云数据库服务商，从用户连接、数据传输，到数据存储，提供了完整的全链路加密。

4.分析数据库技术：AnalyticDB是最快的实时分析数据库，在全球权威分析型基准测试TPC-DS榜单中位列第一名。

其中，PolarDB是国内首个云原生数据库，采用存储计算分离、软硬一体化设计，性能为AWS Aurora的2倍，满足大规模应用场景需求。

不仅如此，该产品还首次突破了传统数据库上云难的问题，帮助企业将线下的MySQL、PostgreSQL和Oracle等数据库轻松上云，最快数小时内迁移完成，成本仅为传统数据库的1/6；其技术研究成果已连续两年被国际顶级数据库会议SIGMOD收录。

目前，阿里巴巴集团内部核心业务已经大规模采用云数据库。2018年天猫双11，阿里云数据库成功应对了100倍的日常压力，支撑起2135亿的总交易额。

基于多年的内部实践以及技术迭代，阿里云数据库已经稳居国内云数据库市场份额第一，服务政务、零售、金融、电信、制造、物流等领域的龙头企业，已有约40万个数据库实例迁移到阿里云上。

中国邮政快递业务使用阿里云AnalyticDB for MySQL实现全国10多万机构数据打通，解决传统方案系统扩展性瓶颈。

银泰百货采用阿里云PolarDB等产品全面替换传统数据库，节省IT设施开销仅数据库一项就超过千万。

2018年，阿里云数据库成功进入Gartner数据库魔力象限，这是该榜单首次出现中国公司，本次入选Forrester全球数据库报告，意味着阿里云连续获得两大顶级机构认可。

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