百图看CESA2019第二天：人工智能汽车科技齐上阵

2019年亚洲电子消费产品展（CES Asia）已经进入了第二天，作为全球最受业界瞩目的科技盛会之一，本次展会总面积超过6.5万平方米，吸引了超过17个国家和地区的展商参与。

今天我们依旧会为大家带来很多有意思的新品，今天我们的目光将主要聚焦在人工智能和汽车科技上。

DJI教育机器人 能帮用户学编程





今天，DJI大疆创新将最新推出的其首款教育机器人机甲大师RoboMaster S1 （以下简称S1）带到了2019亚洲电子消费展。

S1身上安装了包括摄像头、麦克风、红外和感应装甲等在内的31个传感器，可以感知图像、声音、另一台S1以及物理碰撞等信号。在编程语言的命令下，S1可以完成路线识别、视觉标签识别、行人识别、掌声识别、姿势识别和另一台S1机器人识别这6种智能识别。另外，S1身上还有6个PWM拓展接口，用户可以在S1上拓展更多硬件。









S1支持Scratch3.0和Python两种编程语言，S1程序可以在iOS、Android、Windows等多平台环境下编写。此外，大疆创新为用户提供了零基础的编程入门课程，内容涉及机器人介绍、编程和人工智能内容讲解等，今后还会持续开发更多从入门到专业的编程课程，帮助用户进入编程领域并探索机器人的更多玩法。







获得CESA2019最佳机器人奖的以色列Temi机器人





temi具备接受语音指令、面部识别功能，可在播放音乐或者视频的同时自动识别使用者面孔，并随着使用者蹲下或起身来调整屏幕上下倾斜的角度，跟随使用者走动、转弯。无论是交互层面还是在音响系统的品质感，都优于市面上的智能音箱。





除此之外，temi还可实现远端控制，用户可用手机连接temi，叫temi去到指定房间，并通过temi的摄像头和手机屏幕看到家里的场景。因此，每当我们外出不在家时，我们能够实时的关注和参与到父母和孩子生活的日常：老两口有没有拌嘴，孩子有没有调皮以及某些非常有纪念意义的时刻等等生活中的美好，Temi帮你不再错过这些与家人相处的美好瞬间。





除了家庭应用之外，temi正被越来越广泛地应用于办公、医疗、酒店、零售、教育等多个领域，成为名副其实的超级机器人助手，帮助越来越多的企业解决人力成本高、招人难、管理难、工作效率低的问题。





钉钉这套展品直接让前台丢掉饭碗





钉钉智能前台M2具有智能人脸识别效果，和传统的指纹、门禁卡相比，人脸识别无疑“阻断”了舞弊的可能。排队打卡、请人代打卡、请假、加班、出差这一系列考勤问题，在使用了钉钉之后将全部化解。





一位资深HR介绍，传统情况下，员工请假需要人工核对，费时费力，还容易造成员工之间的矛盾。不仅如此，外勤人员的考勤也十分困难。但是，自从有了钉钉，通过钉钉审批打通考勤，请假、外出、出差，直接同步考勤报表，无需人工核对，外勤打卡也非常方便。





出门问问携全系AI硬件齐亮相





出门问问的智能手表展区展示了均搭载Wear OS智能手表系统的TicWatch C2、S2、E2和Kids等新品。其中运动和潮酷系列TicWatch S2和TicWatch E2，具有独立的GPS芯片和最新一代的PPG心率传感器，搭配创新的运动自动识别功能TicMotion™，可达到50M防水，为先运动健身的用户提供良好的使用体验。





出门问问智能音箱TicKasa系列的旗舰产品Tichome曾获2017年红点设计奖。基于优秀的语音识别技术和人工智能，用户可通过TicKasa系列智能音箱控制家电、语音交互和收听丰富的音频资源。





智能耳机TicPods系列的TicPods Free Pro能在超低功率下进行语音唤醒和语音控制，还可通过手指多种手势的轻触完成多种指令。

别克纯电动MAV车型VELITE 6亮相





















别克VELITE 6基于别克VELETE概念车打造，飞翼式中网链接左右大灯组，贯穿前脸，拉长了视觉效果。尾部，新车采用了动感时尚的悬浮式车顶，经过熏黑处理的LED尾灯组带有L形光带，VELITE 6的车型尾部标识则表明了该车的身份。



它的充电口在车头“别克蓝”的专属徽标处，外圈还有蓝色的新能源专属标识。而且，展翼式的头灯与黑色风幕通道形成的贯穿前脸的设计，有种区别于别克传统燃油车型的视觉效果，而且尾灯在点亮之后效果也非常惊艳。

合众U纯电SUV亮相CESA 透明A柱太美













合众U定位新一代情感科技纯电SUV，目标人群瞄准25-40岁都市新青年，合众U是全新纯电HPC平台的首款产品，长宽高尺寸分别为4510mm×1860mm×1628mm，拥有19寸超大双色运动轮毂和2750mm超长轴距，是同级新能源车型中首次按照C-NCAP五星安全标准开发设计的产品。



合众U搭载自主研发HozonEPT2.0恒温电池系统，可实现95%恒温占比区间，配备NCM811高比能量电池，能量密度达180wh/kg；电驱动系统同步升级到EPT2.0 版本，可覆盖宽速比区间综合效率达90%，0~100公里加速度4.9s，峰值扭矩可达530N·m，满足ASIL C安全产品认证；NEDC综合工况续航达500km以上，最大续航660km。

起亚汽车READ实时情感识别系统亮相









起亚汽车针对未来自动驾驶环境，开发出一套READ实时情感识别系统。该系统可以通过安装在方向盘上的一颗3D摄像头，实时监控驾乘人员面部表情，并配合在方向盘上心率传感器，来侦测此时驾乘人员的情绪变化，并会相应调节车厢内的温度，音乐，以及氛围灯等等。如驾乘者高兴，则会音乐激烈轻快，氛围灯也会偏向是红色黄色等。



现代NEXO概念车亮相 语音窗帘降噪技术













NEXO概念车首次亮相于2018年，其搭载的氢燃料电池NEDC工况下的最长续航里程达到800公里，并且可实现零下30°C的冷启动，整个系统耐用性可达10年/16万公里。



而氢能源的应用，使NEXO可以实现99.9%的颗粒物、细粉尘和空气污染物净化。行驶一小时，即可净化约26.9kg的空气。

另外，现代还在该车上演示了一项名为“语音窗帘”的语音降噪技术。根据现场工作人员介绍，当车辆后排乘客打电话和涉及到隐私通话内容时，可以手动开启该功能。

届时前排驾驶员头枕部位会有专门降噪装置，可以反向抵消掉后排乘客语音内容。此时驾驶员听到的只有鸟鸣声和类似风的呼啸声，而后排乘客所讲内容则完全听不到，做到了通话私密性。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：百图看CESA2019第二天：人工智能汽车科技齐上阵http://news.zol.com.cn/719/7191278.html