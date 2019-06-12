安吉星（车家互联）获Best Vehicle Technology Product 汽车技术产品奖

中关村在线消息：第五届亚洲消费电子展（CES Asia 2019）展上，安吉星（车家互联）获得了Best Vehicle Technology Product 汽车技术产品奖。据悉，该车机产品是基于百度Apollo下小度车载OS打造，意在打通“人·车·生活”的车联生态，引领未来智能汽车社会的全新生活方式。

安吉星（车家互联）获得Best Vehicle Technology Product 汽车技术产品奖

安吉星（车家互联）基于小度车载OS接入各类智能家居场景方案，即通过对接主流的智能家居平台，为车辆赋予更强的家居控制能力。在这一功能下，用户可以远程管理智能电视、智能空调等智能家居设备，实现车家互联。



安吉星展台

同时安吉星利用百度大脑UNIT平台的对话理解技术，在对于驾驶员语音指令理解和准确性上都有很大提高。

未来安吉星（车家互联）将会被应用到包括雪佛兰、凯迪拉克、别克等通用旗下所有车型上。并推动智能家居从技术、市场、商业模式到线下应用体验全渠道服务闭环。

关于BestofCESAsiaAward：

亚洲消费电子展最佳产品奖（BestofCESAsiaAward）是亚洲消费电子展官方奖项。奖项设立的目的是鼓励科技产品的创新，推动科技产品提供优异用户体验。从2015年开始，每一届Best of CES Asia Award获奖产品和技术都代表了当届展会各领域的创新趋势和产业方向。本奖项由亚洲消费电子展媒体合作伙伴，中国领先的科技门户网站中关村在线独立评选。

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