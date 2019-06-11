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    百图看CES Asia 2019第一天：智能门店惹眼

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    2019年亚洲电子消费产品展（CES Asia）已经于今天在上海新国际会展中心正式拉开帷幕。作为全球最受业界瞩目的科技盛会之一，本次展会总面积超过6.5万平方米，吸引了超过17个国家和地区的展商参与。今天是开展第一天，各家厂商已经使出了浑身解数，向参会者展示他们手中的“黑科技”。

    百图看CES Asia 2019第一天：智能门店惹眼

    岚豹扫地机器人能吸引住在场观众的注意，在于岚豹复杂环境中体现出来的核心实力。岚豹搭载了自研的高性能激光雷达，能达到360°全方位测距、4000次/秒测速、12米的测量半径，配合SLAM核心技术能精准构建出环境地图，实现更高的清扫覆盖率，进行灵活避障以及路径规划，达到真正规划式清扫。

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    岚豹扫地机器人最有意思的是它设计了很有意思的清扫玩法，并推出了独家首创功能——你画我扫。在五寸之间的屏幕中，在几十几百平米的现实世界间自由翻转，在你家的手机地图上任意作画，扫地机器人会随着你指尖的线条走出丝毫不差的路径。

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    海信在CES Asia 2019现场带来了多款电视新品，最引人注目的莫过于海信社交电视S7。海信社交电视S7支持视频畅聊、游戏、K歌等社交活动，开启了电视的社交时代。

    百图看CES Asia 2019第一天：智能门店惹眼

    海信S7电视搭载了全新的全时AI Table系统，改变了传统社交习惯，让四海亲友，不出家门，就能欢聚一桌。AI Table系统新增社交功能的“发现”TAB，按下遥控器小聚键，启动社交浮层，就可以通过手机号将家人、好友添加进“电视亲友圈”。

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    海信S7电视能自动识别镜头前的家人身份，为他们推荐喜爱的节目，或亲友或附近的人分享的好剧与内容。通过分享功能，你可以把自己喜欢的各类好剧、电影、视频、音乐、游戏分享给指定的亲友。

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    除了社交电视S7之外，海信还推出了70吋与100吋两款三色激光电视。海信自主研发的三色激光电视所有的颜色均由激光产生，没有任何色轮的补充，几乎100%达到了BT.2020标准，是真正意义上的三色激光电视。

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    海信70吋三色激光电视型号是L5，100吋三色激光电视的型号则是L9。两者的色域值均可达到180%，高度还原自然界90%的色彩，所以消费者在视觉感官方面完全可以放一百个心，浓郁逼真的画面定会重新颠覆你对色彩的认知。

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    利勃登音响在今年的CES Asia 2019上主打四档降噪耳机以及真正的无线耳机，这些耳机支持超长续航。

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    苏宁在CES Asia 2019现场向人们展示了5G智慧5G小店。苏宁的数字化门店采用了摘机系统、门店人工干预、智能盘点以及轨迹热力等功能。

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    海尔公司在CES Asia 2019现场展出了新的智能家居解决方案，并推出了卡萨帝子品牌为主的产品、电视冰箱空调、厨卫产品。

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    爱普生公司在CES Asia 2019现场展出了全新的小型投影机，可以在多种场合使用。

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    在今天的CES Asia现场，康佳展示了他们的新款壁纸电视。

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    Fossil Sport 运动智能触屏腕表亮相CES Asia 2019，作为时尚可穿戴设备，Sport拥有逆天颜值并搭载了超高智能技术。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：百图看CES Asia 2019第一天：智能门店惹眼http://news.zol.com.cn/719/7190537.html

     

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7190537.html report 2248 2019年亚洲电子消费产品展（CES Asia）已经于今天在上海新国际会展中心正式拉开帷幕。作为全球最受业界瞩目的科技盛会之一，本次展会总面积超过6.5万平方米，吸引了超过17个国家和地区的展商参与。今天是开展第一天，各家厂商已经使出了浑身解数，向参会者展示他们手中的...
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