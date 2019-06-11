滴滴司机归还乘客遗失物品以后可能要收费

中关村在线消息：坐滴滴网约车，物品落车上了怎么办？根据正在拟订的新规定，以后要求司机归还遗失物品可能要收费了。





滴滴在今天公示了《网约车物品遗失管理办法（试行）》征求意见稿，开始向公众征求意见与建议。

本次公示的征求意见稿从平台客服协助流程、遗失物品价值分类，及乘客、司机的权利与义务，对遗失在滴滴网约车上的物品处理做了相应规定，平台、乘客、司机各方的权利与义务都更加明晰。

意见稿中提到，乘客因自身疏忽导致物品遗失的，应尽量自行领取物品。如无法自行领取，可用虚拟号联系捡到物品的司机，协商送还方式、时间，送还物品的合理费用，如，保管费、乘客承诺的奖励，运输费等。司机归还物品时，乘客应给予合理费用。

以下为具体内容：

滴滴客服在确认失主身份后可以提供协助寻找服务，包括但不限于：客服发起司、乘三方通话、提供联系司机的虚拟号码、帮助失主联系乘坐过服务车辆的1-2名乘客等。在物品价值分类方面，遗失物品价值大于等于2000元的为贵重物品。如遗失的为贵重物品，乘客应及时报警，警方立案后平台会配合警方调查。

乘客下车前需注意携带自己随身的物品与行李。因自身疏忽导致物品遗失的，应尽量自行领取物品。如无法自行领取，可用虚拟号联系捡到物品的司机，协商送还方式、时间，送还物品的合理费用，如，保管费、乘客承诺的奖励，运输费等。司机归还物品时，乘客应给予合理费用。如乘客捡到其他乘客遗失的物品应将物品交给司机保管，并联系滴滴客服报备。如遇滴滴客服来电问询是否看见其他乘客的遗失物品，乘客应配合寻找。

司机发现乘客遗失物品后，应第一时间用虚拟号联系乘客，积极协助乘客领取遗失物品。无法联系上乘客的，司机因第一时间联系滴滴平台报备，并妥善保管乘客遗失物品。如因司机原因造成物品破损、再次遗失的，司机应承担相应的赔偿责任。在物品领取事宜上，无法和乘客协商一致的，司机应在与乘客沟通后48小时内将物品送至公安部门。如乘客遗失的是生鲜易腐物品，司机联系乘客后超24小时乘客未领取的，司机有权自行处理物品。

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