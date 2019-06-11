ZOL亮相CES Asia2019 立体展示智慧生活场景

亚洲消费电子展（CES Asia 2019）于6月11日在上海新国际会展中心正式拉开帷幕。ZOL（中关村在线）作为中国领先的科技产业互联网公司，此次联合10多家合作伙伴亮相CES Asia 2019，通过打造智能家居互联生活场景，展示未来智慧物联网下生活新体验。



ZOL在CES Asia 2019展台

ZOL多元化展台 立体展示智慧生活场景

ZOL联合10多家合作伙伴在CES Asia 2019上搭建起百余平方米展台，除了传统媒体采访区外，还新增智慧生活区以及智慧电动汽车展区。



ZOL展台智慧生活展区

在智慧生活区，ZOL通过华为路由器以及智能音箱，将旗下生态链厂商全部串联起来，共同组建了一个智慧生活场景，如利用海雀AI全景摄像头做到实时监控，用到控客小K智能插座控制其他家电设备；以及利用环境宝720空气质量监测仪实时监控并掌控室内环境健康信息。



别克VELITE 6电动汽车

在智慧电动车展区，ZOL则联合别克汽车，为现场观众带来了最新的别克电动汽车VELITE 6。届时观众可以现场体验VELITE 6 所搭载的别克eConnect 2.0互联技术，它可以支持Super ID个人账号、OTA远程升级、位置下发、云端只能语音交互功能、车队等车联功能。

这里通过对智慧生活区以及智能联网电动汽车的展示，体现的是当前智慧互联和汽车联网最高水平。而未来通过互联汽车与互联家庭间协同效应的打通，两者将有助于为用户提供个性化服务。

如未来驾驶员可通过车辆自动向恒温器发布指令，调高或调低温度或激活空调。而驾驶员也可以在家里控制汽车的其他功能。



ZOL智慧电动汽车展区

行业领袖轮番登场 ZOL带你看不一样的CES Asia

ZOL媒体采访区是每年CES Asia展会中最重要的区域，它不仅为观众和用户带来不一样的现场观展报道，更有行业领袖登台以专访形式，聊产品、聊展会、聊感受。



BOSE汽车系统部全球技术策略总监 John Pelliccio 在ZOL展台接受现场采访

今年华为5G CPE Pro产品经理 王竞、华为路由器产品经理 张锎、BOSE汽车系统部全球技术策略总监 John Pelliccio、奥图码 品牌策略长 苏国盛以及1more创始人 谢冠宏等行业大佬都将亲临ZOL展台，跟观众一起聊产品，聊展会。



ZOL独家参与“Best of CES Asia”评选

Best of CES Asia评选 鼓励科技产品的创新

今年亚洲消费电子展产品技术奖（Best of CES Asia Awards）评选依旧由中文互联网唯一官方媒体合作伙伴——ZOL中关村在线独家负责。这已经是中关村在线连续第五年独家评选亚洲消费电子展最佳产品奖项。

届时ZOL将从包括技术、设计、功能或应用等多个维度进行综合考量和评定，最终选出获奖产品。而奖项最终目的是鼓励科技产品的创新，推动科技产品提供优异用户体验。

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