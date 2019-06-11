小米召开米家智能新品发布会：推出多款新品

中关村在线消息：北京时间6月11日，今天下午小米米家在北京东亿传媒产业园召开了小米米家智能生活新品发布会。发布会上小米发布了彩屏小米手环4、小爱老师以及两款不同的小爱音箱等多款新品，继续向着智能生活领域扩张着产品品类。

小爱老师：专精英语的全功能硬件





在发布会上，小米米家人工智能团队带来了第一款重磅产品——小爱老师。这款硬件主要以学习英语为目的，小米给他的定位为“一位口袋里的英语外教”。

小爱老师采用了一块4英寸的屏幕，内置64GB存储空间，待机时间为25天，并设有对讲式按键、实体复读键。小爱老师支持日常的查词、语言学习、背单词、练习口语、快速翻译等功能。

值得一提的是，小爱老师支持4G网络，支持eSIM并可以直接在海外购买流量，以方便用户在境外学习外语。小爱老师还支持随身WiFi热点共享网络，同时也可以使用离线版的小爱同学。价格方面，小爱老师标准版配备2GB+16GB存储组合，售价为499元；4G尊享版配备3GB+64GB存储组合，售价为999元。

彩屏版小米手环4：复仇者联盟限量版即将来袭





新品发布会上小米的另外一款重磅产品就是彩屏版小米手环4，此次小米手环4的最大亮点就是彩色屏幕，并搭载小爱同学。

外观方面，小米手环4采用0.95英寸AMOLED高亮度彩屏，分辨率达到240*120，首批支持7种表盘主题。这款智能手环支持5 ATM防水，并提供心率预警功能。小米手环4彩屏版的电池容量为135mAh，小米手环4标准版续航可达20天，小米手环4 NFC版续航可达15天。

价格方面，小米手环4标准版售价169元，NFC版售价229元。今天晚间就将开启预约，6月14日上午10点正式开始销售。

与此同时，小米还确认他们将推出小米手环4复仇者联盟限量版，采用定制表盘、腕带、主题，售价349元。

小米智能门锁：新增推拉式设计





小米智能门锁也在这次发布会上推出了新品，新产品增加了推拉式设计，并采用防电磁屏蔽层。导电信号和红外光监测，让指纹识别更加准确。小米智能门锁售价为1699元，包含安装费用，6月28日上午10点正式开售。

两款米家洗烘一体洗衣机：支持小爱同学控制





智能家电也是此次小米米家发布会的一个重点。小米率先公布的就是两款米家洗烘一体机。

第一款是米家互联网洗烘一体机Pro，容量为10kg。相比之前产品新增智能投放洗涤剂功能，同时支持小爱同学远程遥控。这款洗烘一体机达到了国标最高双A+洗净能力，并提供微蒸汽护理技术，去除细菌的同时让衣物保持柔软和弹性。米家互联网洗烘一体机Pro售价为2999元，7月份开售，现在即可预约。

不仅如此，小米还推出了米家滚筒洗烘一体机。这款洗衣机容量为8kg，在除螨洗模式下，除螨率达到了97.14%，同时还支持羊毛西、低温烘等12种模式，提供1200转变频节能电机。米家滚筒洗烘一体机售价为1699元，6月16日上午开售。

小米也要做厨具了：烟灶和电磁炉应有尽有





不仅仅是洗衣机，小米还推出了米家互联网烟灶套装。这款烟灶套装中抽油烟机采用一体化无缝机身，下潜式环吸，支持烟灶智能联动。米家互联网烟灶套装首发特惠价格为1999元。同时，小米还将推出锋味定制版的米家电磁炉套装，内置多种“锋味定制”的特别食谱程序，售价为449元。

除了上面提到的这些主要产品，小米还推出了小米巨能写中性笔、LINE 布朗熊旅行箱、米家九号平衡轮以及两款小爱音箱。这些产品也都极大的扩展了小米智能生活领域的新方向。

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