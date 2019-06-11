    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    AMD正式发布Radeon 5700系列新款显卡

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：今日，AMD 公布有关 Radeon 5700 系列显卡新品。在之前举办的台北电脑展上，AMD 已经预告了要在近日公布有关 Radeon 5700 系列显卡新品的详情。

    AMD正式发布Radeon 5700系列新款显卡

    AMD正式发布Radeon 5700系列新款显卡
    AMD正式发布Radeon 5700系列新款显卡

    AMD 为 Radeon 5700 / 5700 XT 新品配备了 8GB GDDR6 显存（而不是 16GB HMB2 显存），对比 Radeon VII GPU 的性能为较弱的 9.75 TFLOP 和 7.95 TFLOP 。

    定价方面，Radeon 5700 / 5700 XT 为 380 / 450 美元（2633 / 3118 RMB），而 Nvidia RTX 2060 / 2070 为 350 / 500 美元（2425 / 3465 RMB）。

    AMD 的谋略是希望在中高端显卡市场，与英伟达展开更加直接的较量 ，目标是GeForce RTX 2070 / RTX 2060 。

    从定价方面来看，AMD 对于 Radeon 5700 系列的优势很是略胜 RTX 2060、稳赢 RTX 2070 。

    此系列显卡将于 7 月 7 日正式上市，对此感兴趣的朋友，请关注我们的后续相关报道。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：AMD正式发布Radeon 5700系列新款显卡http://news.zol.com.cn/718/7189787.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7189787.html report 742 中关村在线消息：今日，AMD 公布有关 Radeon 5700 系列显卡新品。在之前举办的台北电脑展上，AMD 已经预告了要在近日公布有关 Radeon 5700 系列显卡新品的详情。AMD正式发布Radeon 5700系列新款显卡AMD 为 Radeon 5700 / 5700 XT 新品配备了 8GB GDDR6 显存（而不是 16G...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品