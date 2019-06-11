中关村在线消息：今日，AMD 公布有关 Radeon 5700 系列显卡新品。在之前举办的台北电脑展上，AMD 已经预告了要在近日公布有关 Radeon 5700 系列显卡新品的详情。







AMD正式发布Radeon 5700系列新款显卡

AMD 为 Radeon 5700 / 5700 XT 新品配备了 8GB GDDR6 显存（而不是 16GB HMB2 显存），对比 Radeon VII GPU 的性能为较弱的 9.75 TFLOP 和 7.95 TFLOP 。



定价方面，Radeon 5700 / 5700 XT 为 380 / 450 美元（2633 / 3118 RMB），而 Nvidia RTX 2060 / 2070 为 350 / 500 美元（2425 / 3465 RMB）。



AMD 的谋略是希望在中高端显卡市场，与英伟达展开更加直接的较量 ，目标是GeForce RTX 2070 / RTX 2060 。

从定价方面来看，AMD 对于 Radeon 5700 系列的优势很是略胜 RTX 2060、稳赢 RTX 2070 。

此系列显卡将于 7 月 7 日正式上市，对此感兴趣的朋友，请关注我们的后续相关报道。

（文中图片来自互联网）

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