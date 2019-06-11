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    Beats耳机Beats Solo3 Wireless

    苹果官网推出全新Solo3耳机：1699元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：苹果今日在其中国官方上架了新款的Beats Solo3 Wireless无线头戴式耳机——Beats Club Collection系列，该耳机最大的亮点是采用了全新的撞色设计，同时也搭载了与AirPods无线耳机相同的苹果自研W1芯片。

    苹果官网推出全新Solo3耳机：1699元
    苹果官网上架全新Beats Solo3

    在高能效的 Apple W1 芯片的驱动下，Beats Solo3 Wireless 带给你最长可达 40 小时的电池使用时间。借助 Fast Fuel 技术，快速充电 5 分钟即可提供 3 小时的播放时间，快速充电5分钟后可提供3小时的播放时间。Class 1 蓝牙技术提供无线聆听音乐的方式，同时还保证了富有口碑的Beats音质。

    苹果官网推出全新Solo3耳机：1699元
    Solo3内置了AirPods同款芯片

    此外，新款Beats Solo3也可以像AirPods那样，内置了麦克风，可以在耳机直接接听电话，还可以在耳机控制音乐播放和激活Siri。同时，其耳罩上集成的控制功能配合双波束成形的麦克风，让你在移动中也能轻松使用这些功能。

    苹果官网推出全新Solo3耳机：1699元
    全新Solo3已在苹果官网开售

    Beats Club Collection系列Solo3 Wireless耳机售价为1699元，提供有学院红、学院蓝、学院白和学院黄四种撞色配色，目前苹果官网已开始接受订单。

    （本文图片来自网络）

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